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Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin

Hải Yến
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Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) đã công bố kết quả khảo sát mới về mức tín nhiệm của Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Nga Putin.

Kết quả cho thấy Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục nhận mức tín nhiệm cao là 73,3%, trong khi Chính phủ Nga được 44,5% người dân ủng hộ.

Theo VTsIOM, 67% số người được hỏi ủng hộ hoạt động của Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ hoạt động của Chính phủ Nga là 44,5%, còn Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận được mức tín nhiệm 55,7%.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 3 - 8/8 trong số những người trưởng thành tại Nga.

Kết quả cho thấy mức tín nhiệm dành cho Tổng thống Vladimir Putin vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh Nga tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh, kinh tế và cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, hồi tháng 10/2025, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng đánh giá các số liệu của VTsIOM về mức độ tín nhiệm cao dành cho Tổng thống Vladimir Putin và quân nhân Nga là những “chỉ số đáng nói”.

Theo IZ
Tags

Nga

putin

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