Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin

Tổng thống Vladimir Putin.

Kết quả khảo sát của FOM cho thấy: 73% người dân Nga đánh giá tích cực công việc của Tổng thống Putin trên cương vị nguyên thủ quốc gia.

Trong khi đó, hoạt động của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin được 51% người tham gia khảo sát đánh giá tích cực. 46% người được hỏi nhận định Chính phủ Nga đang hoạt động hiệu quả.

Khảo sát được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 22-24/5 với 1.500 người trưởng thành trên toàn quốc, theo Gazeta.ru.

Trước đó, tháng 10/2025, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) cho thấy đa số người dân Nga tin tưởng Tổng thống Putin và Quân đội Nga.