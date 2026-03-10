Mục đích của phương tiện nói trên là kết hợp tốc độ của máy bay phản lực với khả năng cất - hạ cánh không cần đường băng, tương tự như trực thăng. Thông tin này được tiết lộ từ một thông cáo báo chí của DARPA .

Như đã nêu trong văn bản, mục tiêu của chương trình Công nghệ Tốc độ và Đường băng Độc lập (SPRINT) của DARPA nhằm loại bỏ một trong những vấn đề nan giải nhất trên chiến trường, đó là sự lựa chọn giữa tốc độ cao của máy bay cần đường băng và tính linh hoạt của trực thăng có thể hoạt động ở hầu hết mọi nơi.

Chương trình SPRINT là một sáng kiến chung của DARPA và Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ (USSOCOM).

Theo các yêu cầu được đưa ra, X-76 phải có tốc độ bay hành trình hơn 740km/h, với khả năng treo tại chỗ trong điều kiện địa hình khó khăn và hoạt động từ các địa điểm không được chuẩn bị trước.

"Trong một thời gian dài, đường băng vừa là lợi thế vừa là hạn chế - nó mang lại tốc độ nhưng lại tạo ra những điểm yếu nghiêm trọng", Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ - Đô đốc Ian Higgins cho biết.

Hình ảnh minh họa máy bay cánh quạt lật thử nghiệm X-76.

Máy bay thử nghiệm SPRINT có tên gọi chính thức là X-76, hiện đang được Bell Textron chế tạo sau khi vượt qua thành công giai đoạn đánh giá thiết kế quan trọng.

Sau khi hoàn tất giai đoạn thẩm định thiết kế với đánh giá cao, chương trình sẽ chuyển sang phần sản xuất, tích hợp, lắp ráp và thử nghiệm trên mặt đất của nguyên mẫu. Dự kiến quá trình thử nghiệm bay sẽ bắt đầu vào đầu năm 2028.

Đây có lẽ là cách mà Mỹ dự định tạo ra thế hệ máy bay cánh quạt lật mới để thay thế phi đội V-22 Osprey - loại máy bay đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến an toàn do kết cấu quá phức tạp của rotor và bộ phận xoay động cơ.