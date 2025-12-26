Công bố kết quả điều tra vụ nam diễn viên ngoan hiền bị tố đánh đập, “đào mỏ” bạn gái hàng trăm triệu

Hồi tháng 5 năm nay, 1 người phụ nữ tên A đã tố bạn trai - nam diễn viên nhạc kịch hàng đầu Hàn Quốc Jeon Ho Jun, bạo hành và thậm chí lây bệnh tình dục cho cô. Thông tin ngay lập tức khiến công chúng xứ kim chi náo loạn, bởi lẽ Jeon Ho Jun từ lâu đã nổi tiếng là nam nghệ sĩ ngoan hiền, mẫu mực ở Kbiz.

Tới nay, trong buổi sáng 25/12, phía cảnh sát đã chính thức công bố kết quả cuối cùng sau thời gian dài tiến hành điều tra vụ việc. Thì ra Jeon Ho Jun bị oan trong cáo buộc hành hung. Theo đó, nam diễn viên vốn không hề thực hiện hành vi bạo hành bạn gái, mà ngược lại, chính anh mới là nạn nhân bị cô người yêu đánh đập. Nguồn tin cho biết thêm, nam nghệ sĩ họ Jeon chỉ tự vệ chính đáng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Jeon Ho Jun được chứng minh vô tội trước cáo buộc hành hung bạn gái. Ảnh: Koreaboo

Trên trang cá nhân, Jeon Ho Jun bày tỏ cảm xúc sau khi được trả lại sự trong sạch: “Trong suốt 7 tháng qua, tôi đã phải chịu đựng những hiểu lầm nghiêm trọng và sự kỳ thị từ nhiều khán giả vì hàng loạt cáo buộc sai sự thật. Tôi đã trải qua cảm giác đau đớn khi cuộc sống bình thường của bản thân bỗng chốc bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian đó, tôi tham gia các quy trình pháp lý để tìm ra sự thật với thái độ trung thực nhất, và tới hôm nay, tôi đã nhận được kết quả xứng đáng. Cuộc điều tra của cơ quan chức năng cho thấy tôi không phải là thủ phạm mà là nạn nhân trong 1 vụ hành hung. Bên công tố đã quyết định không truy tố tôi rồi”.

“Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đã bị cô ta (A) đánh vào đầu bằng điện thoại di động. Và cuộc điều tra đã xác nhận rằng tôi chỉ có những hành động phòng vệ chính đáng để bảo vệ bản thân mình. Ở chiều ngược lại, cô ta (A) đã bị truy tố với hàng loạt tội danh bao gồm phỉ báng danh dự người khác bằng cách lan truyền thông tin sai sự thật, gây thương tích đặc biệt và xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Qua sự việc lần này, tôi nhận thức sâu sắc được rằng hình tượng và cuộc đời của 1 con người có thể dễ dàng bị hủy hoại như thế nào vì những câu chuyện không đúng sự thật. Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định, hàng loạt cáo buộc gây sốc khác nhắm vào tôi đều không đúng sự thật”, nam diễn viên chia sẻ thêm về tình cảnh của cô bạn gái sau khi có hành vi vu khống anh.

Nam diễn viên họ Jeon bức xúc trước hành vi lệch chuẩn của cô bạn gái. Ảnh: Koreaboo

Trước đó, vào tháng 5 năm nay, công chúng dậy sóng khi A bất ngờ đứng lên tố Jeon Ho Jun bạo hành, “đào mỏ” và lây bệnh tình dục cho cô. A khẩn thiết lên tiếng “Jeon Ho Jun đã tấn công tôi, mất đến 3 tuần để phục hồi. Xin hãy giúp đỡ” và thậm chí tag thẳng tài khoản của nam diễn viên để đối chất. Cô cũng đăng ảnh cơ thể tím bầm, khẳng định đó là do Jeon Ho Jun gây ra.

Theo lời A, cô đã hỗ trợ tài chính cho Jeon Ho Jun trong suốt thời gian hẹn hò, chi trả mọi thứ từ tình phí các cuộc hẹn cho đến gửi xe tải cafe đến show diễn. A cho biết dự định kết hôn với nam diễn viên, nên đã chi 10 triệu won (182 triệu đồng) mua sắm điện thoại, khăn quàng, vòng cổ hàng hiệu cho Jeon Ho Jun. Cô cũng chi 5 triệu won (91 triệu đồng) cho chuyến du lịch 10 ngày đến Thái Lan của cặp đôi. Mỗi tháng, cô trả 1 triệu won (18,2 triệu đồng) phí tập Pilates cho Jeon Ho Jun. Tính toán sơ bộ, cô A khẳng định Jeon Ho Jun đã “đào mỏ” cô hàng trăm triệu đồng.

Về vụ bạo hành, A kể lại rằng Jeon Ho Jun trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng trong tình trạng say rượu. Ngay khi bước vào cửa, nam diễn viên bất ngờ tiến tới bóp cổ, túm tóc và đập đầu cô xuống sàn. Khi A cầu xin và cố gắng trốn thoát, Jeon Ho Jun tiếp tục tát và bóp cổ cô. A đánh trả để tự vệ, khiến Jeon Ho Jun chảy máu. Cuối cùng, A tố Jeon Ho Jun lây nhiễm herpes sinh dục cho cô, khiến cô bị sảy thai.

A cáo buộc Jeon Ho Jun đã đánh đập cô dẫn tới những vết bầm tím trên cơ thể. Ảnh: Naver

Đáp lại những lời cáo buộc từ A, ngay từ tháng 5, Jeon Ho Jun đã tung ra được loạt hình ảnh và đoạn ghi âm “phản đòn”. Jeon Ho Jun đăng ảnh gương mặt chảy máu do cảnh sát chụp tại hiện trường 5 giờ sáng ngày 24/5/2025. Diễn viên họ Jeon cũng công bố đoạn ghi âm, trong đó cô A đến nhà Jeon Ho Jun và nói: “Anh đang làm gì ở đây? Vào trong rồi nói chuyện”. Lúc này, nam diễn viên ngăn A lại và nói “Đừng đến đây”, sau đó là “Đừng đánh tôi”. Sau nhiều tiếng động, A hét lên “Làm ơn cứu tôi” và Jeon Ho Jun nói “Tôi sẽ gọi cảnh sát, buông ra”. Và A vẫn tiếp tục la hét.

Qua đoạn ghi âm này, nhiều khán giả nhận định, A đã xông tới hành hung Jeon Ho Jun còn cố dàn cảnh như mình bị nam diễn viên đánh. Và tới nay, nam nghệ sĩ họ Jeon thực sự đã được minh oan, thoát khỏi cáo buộc bạo hành bạn gái.

Jeon Ho Jun đăng ảnh vết thương trên mặt, phản pháo lại cáo buộc từ A. Ảnh: Nate

Jeon Ho Jun ra mắt vào năm 2007 thông qua vở nhạc kịch Notre-Dame de Paris. Anh nhanh chóng trở thành 1 trong những diễn viên nhạc kịch hàng đầu Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua vở diễn Kinky Boots, Wicked, Cats và Chicago.