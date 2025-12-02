HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công bố hình ảnh đầu tiên thành phố Krasnoarmeysk sau trận chiến quyết liệt

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video trận chiến quyết liệt giành quyền kiểm soát thành phố Krasnoarmeysk và lá cờ treo trên quảng trường chính.

- Ảnh 1.

Trong video có hình ảnh thành phố Krasnoarmeysk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) khi mới được Nga kiểm soát. Binh sĩ Nga giương cờ trên quảng trường chính của Krasnoarmeysk.

Binh sĩ Nga cũng treo quốc kỳ trên Quảng trường Shibankov đối diện Viện Công nghiệp Quân đội Đỏ. Trong video có thể thấy nhiều tòa nhà bị hư hại do hoạt động chiến sự.

Ngày 30/11, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc Nga hoàn toàn kiểm soát Krasnoarmeysk và Volchansk.

Theo TVzvezda

