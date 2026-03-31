Công bố đoạn ghi âm đầy ấm ức của nam diễn viên vừa qua đời, hành động trước khi mất còn đặc biệt gây chú ý

Vào ngày 26/3, nam diễn viên Lee Sang Bo (phim Secretly Greatly ) đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Nam diễn viên qua đời tại nhà riêng sau quãng thời gian dài phải chịu án oan sử dụng ma túy

Công ty quản lý cho biết nguyên nhân cái chết sẽ không được tiết lộ theo nguyện vọng của gia đình. Trong khi các đồng nghiệp và người hâm mộ tiếp tục bày tỏ lòng tiếc thương, một đoạn hội thoại được ghi âm trước đó đã thu hút sự chú ý trở lại về những khó khăn mà Lee Sang Bo đã phải đối mặt trong suốt cuộc đời.

Đoạn ghi âm cuối của Lee Sang Bo được tung ra sau khi anh qua đời.

Đoạn ghi âm được ghi lại từ năm 2022 nhưng đến nay mới được YouTuber Lee Jin Ho công bố, ghi lại lời bày tỏ sự thất vọng của Lee Sang Bo về cuộc điều tra cáo buộc sử dụng ma túy. Vào thời điểm đó, nam diễn viên thừa nhận rằng các nhà chức trách có nghĩa vụ phải điều tra những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng thừa nhận trải nghiệm đó khiến anh cảm thấy bị đối xử bất công sâu sắc.

“Tôi hiểu họ phải điều tra vì tính chất nghiêm trọng của tội phạm ma túy, dù điều đó khiến tôi tức giận. Nhưng ngay cả bây giờ, tôi vẫn thấy điều đó thật trớ trêu và phi lý” - Lee Sang Bo ấm ức. Nam diễn viên tiếp tục kể lại việc bị bắt giữ đột ngột và đưa đến bệnh viện, nơi anh phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra liên tục trong hơn 5 đến 6 tiếng. Theo lời Lee Sang Bo, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi anh bị yêu cầu tự trả chi phí xét nghiệm: “Tôi nghĩ chính quyền hoặc tổ chức nào đó sẽ lo liệu trước. Nhưng tôi phải ký một giấy tờ giống như cam kết trả nợ, như thể tôi đã vay tiền, chỉ để được phép rời đi”.

Nam diễn viên cũng tiết lộ rằng anh đã phải điều trị chứng trầm cảm sau khi trải qua hàng loạt mất mát cá nhân, bao gồm cả cái chết của những người thân trong gia đình hơn một thập kỷ trước. Lee Sang Bo chia sẻ rằng anh đã dựa vào thuốc theo toa để kiểm soát chứng rối loạn hoảng sợ, điều mà cuối cùng đã bị hiểu sai trong vụ việc.

Lee Sang Bo cảm thấy bị đối xử bất công trong cuộc điều tra.

Vào năm 2022, Lee Sang Bo bị bắt giữ khẩn cấp bất ngờ dính cáo buộc sử dụng ma túy. Tuy nhiên, vụ việc sau đó được xác nhận là 1 sự hiểu lầm phát sinh từ việc anh uống thuốc điều trị trầm cảm do bác sĩ kê đơn. Sau 3 tuần, cảnh sát kết luận rằng không có bằng chứng cho thấy Lee Sang Bo sử dụng ma túy bất hợp pháp và không chuyển hồ sơ truy tố nam diễn viên tới viện kiểm sát, đồng thời chính thức khép lại vụ án. Cuối cùng, tài tử họ Lee đã được xóa bỏ hoàn toàn mọi cáo buộc trước đó. Sau án oan, nam nghệ sĩ dần vực lại tinh thần để nhanh chóng quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật và đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, thậm chí ký hợp đồng với công ty mới vào năm ngoái.

Sự ra đi của Lee Sang Bo 4 năm sau vụ việc đã khiến nhiều người suy ngẫm về những tổn thương tinh thần mà anh phải gánh chịu. Ở phần cuối của đoạn ghi âm, giọng nói của nam diễn viên mang một niềm hy vọng thầm lặng: “Nếu có những phương pháp điều trị khác, tôi muốn phục hồi sức khỏe bằng những phương pháp đó. Tôi muốn khỏe mạnh đến mức có thể sống mà không cần dùng thuốc và trở lại với sức khỏe tốt hơn” .

Đáng tiếc là Lee Sang Bo đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 45. Trước khi ra đi, nam diễn viên còn xóa sạch toàn bộ trang cá nhân với rất nhiều hình ảnh kỷ niệm, càng khiến những người yêu mến anh thêm đau lòng. Tang lễ của nam diễn viên được tổ chức vào ngày 29/3, và nơi an nghỉ cuối cùng của anh là tại Công viên tưởng niệm thành phố Pyeongtaek.

Lee Sang Bo bị cáo buộc nhầm sử dụng ma túy trong khi chỉ uống thuốc trị trầm cảm.

Lee Sang Bo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 25 tuổi qua bộ phim truyền hình mang tên The Invisible Man. Sau đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình đáng chú ý như Golden Era of Daughter in Law, Cruel Love, Private Lives, Miss Monte-Cristo, The Elegant Empire,...

Đặc biệt, ở 2 bộ phim Miss Monte-Cristo và The Elegant Empire, Lee Sang Bo đã gây ấn tượng mạnh với tư cách diễn viên chính, qua đó khẳng định được khả năng diễn xuất ổn định trên màn ảnh nhỏ. Anh cũng mở rộng hoạt động sang mảng điện ảnh, bắt đầu bằng bộ phim Nhật Bản mang tên Kisarazu Cat’s Eye: World Series. “Thừa thắng xông lên”, nam tài tử tiếp tục khẳng định tên tuổi qua 1 số tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang khác gồm Secretly Greatly và Mephisto.

Lee Sang Bo là gương mặt quen thuộc với "mọt phim" Hàn.

