Công bố clip nữ ca sĩ nổi tiếng bị còng tay, bắt giữ khẩn cấp trong đêm

Hồi tháng 3, truyền thông thế giới dậy sóng khi Britney Spears bị cảnh sát Hạt Ventura, California (Mỹ) bắt giữ với cáo buộc lái xe quá tốc độ dưới ảnh hưởng của rượu và chất kích thích. Tới sáng 22/5, tờ Pagesix vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh nữ ca sĩ đình đám thế giới bị cảnh sát còng tay, bắt khẩn cấp cách đây 2 tháng.

Trong video, các sĩ quan cảnh sát đã thẩm vấn Britney trước khi còng tay nữ ca sĩ. Tại hiện trường, Britney hỏi cảnh sát xem họ có giữ điện thoại của cô hay không, và lực lượng thực thi pháp luật đã trả lời rằng điện thoại vẫn còn nằm trong túi xách của nữ ca sĩ.

Video ghi lại cảnh Britney bị còng tay, áp giải đi đã gây xôn xao mạng xã hội

Khi nữ ngôi sao 8X mở cửa xe, các sĩ quan cảnh sát đã ngửi thấy mùi đồ uống có cồn nồng nặc phát ra từ bên trong. Giọng ca Baby One More Time tiết lộ với cảnh sát rằng cô chỉ uống 1 ly mimosa vài giờ trước đó, rồi tự hào khoe luôn về tửu lượng của bản thân trước mặt các sĩ quan cảnh sát: “Tôi có thể uống hết 4 chai rượu vang mà vẫn có thể chăm sóc được cho các anh đấy nhé . Tôi là 1 thiên thần mà lị”.

Đồng thời, Britney cũng thừa nhận đã uống các loại thuốc được kê đơn, bao gồm thuốc ổn định tâm trạng, thuốc chống co giật và thuốc chống trầm cảm. Thế nhưng, cảnh sát đã tìm thấy 1 chiếc túi xách màu nâu chứa lọ thuốc không được kê đơn cho nữ ca sĩ sinh năm 1981. Nguồn tin cho biết thêm, Britney đã vượt qua được vài bài kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn qua hơi thở.

Trước khi Britney bị bắt đi, nhiều tài xế đã gọi điện tới đồn cảnh sát báo cáo việc nữ ca sĩ lái xe trong tình trạng bất thường và suýt quẹt trúng hông các phương tiện khác tại Hạt Ventura khi đang lưu thông trên đường.

Trước đó, Britney Spears bị cảnh sát Hạt Ventura, California bắt giữ vì lái xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn vào tối 4/3. Cô bị cảnh sát bắt đi, đưa đến bệnh viện để lấy mẫu máu xét nghiệm nhằm xác định nồng độ cồn trong máu. Đến sáng 5/3, Britney Spears được trả tự do.

Tới ngày 5/5, Britney nhận tội lái xe ẩu có liên quan đến rượu và chất kích thích, đồng thời chấp nhận điều trị. Nữ ngôi sao đình đám đã tránh được án tù, và phải chịu mức xử phạt quản chế trong 12 tháng.

Nữ ngôi sao nhận án quản chế vì hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ảnh: Pagesix

Britney Spears cũng đã tự nguyện đăng ký vào 1 trung tâm cai nghiện nhằm phục hồi chức năng và cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nguồn tin cho biết thêm, cô tham gia chương trình cai nghiện do lạm dụng chất kích thích. Được biết, ly hôn, sang chấn tâm lý sau sinh, lạm dụng chất kích thích... được cho là những nguyên nhân khiến Britney Spears mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có những hành động bất thường gây lo ngại trong suốt thời gian qua.

Quyết định của nữ ca sĩ nhận được sự ủng hộ từ các con và những người thân thiết. Ký giả của tờ Pagesix nhận định, vụ bắt giữ hồi tháng 3 chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với Britney Spears. Vào thời điểm bị bắt, giọng ca Baby One More Time đã bột phát cảm xúc vô cùng mạnh mẽ. Nữ ca sĩ cảm thấy “xấu hổ, nhục nhã”, đồng thời tỏ ra “vô cùng hối hận” vì những chuyện đã xảy ra. “Cô ấy khóc nhiều và rất lấy làm tiếc về những chuyện đã xảy ra. Cô ấy không muốn bị phán xét công khai thêm 1 lần nữa, nhưng tình huống hiện tại buộc cô ấy phải đối mặt”, nguồn tin cho biết.