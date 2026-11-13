HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công bố chi tiết 11 phương thức xét tuyển đại học 2027

Đỗ Hợp
|

Ngày 13/11, Bộ GD&ĐT công bố chi tiết 11 phương thức tuyển sinh đại học năm 2027. So với hiện tại, số phương thức giảm 8.

Cụ thể, các phương thức xét tuyển cơ bản giữ như năm ngoái như: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả các kỳ thi riêng của các đại học...

Ở phương thức kết hợp (mã số 600), thực chất là gộp các phương thức tuyển sinh kết hợp trước đây.

Khi sử dụng phương thức này, Bộ GD&ĐT quy định, các cơ sở giáo dục cần quy định trọng số tính điểm xét tuyển của từng hợp phần, bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (cơ sở đào tạo quy định).

- Ảnh 1.

Chỉ còn 11 phương thức xét tuyển đại học 2027. Ảnh minh họa

Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 như sau:

TT
Mã số
Tên phương thức xét tuyển
1
100
Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
2
101
Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề
3
200
Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
4
201
Sử dụng kết quả học tập cấp trung học nghề (học bạ)
5
300
Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
6
301
Xét tuyển đối tượng cử tuyển
7
401
Sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh chung của các cơ sở đào tạo
8
402
Sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh của một cơ sở đào tạo
9
403
Sử dụng kết quả kỳ thi độc lập
10
500
Sử dụng các chứng chỉ quốc tế đủ điều kiện
11
600
Sử dụng phương thức kết hợp

Cũng trong quy chế tuyển sinh đại học 2027 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành cho thấy, điểm cộng ưu tiên giảm rất mạnh, từ việc chiếm 10% tổng điểm như năm 2026 thì năm sau, chỉ còn 0,5/30 điểm, chiếm khoảng 1,6% và xóa bỏ hoàn toàn từ năm 2028.

Tags

tuyển sinh đại học

xét tuyển

quy chế tuyển sinh

điểm cộng ưu tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại