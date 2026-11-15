Công bố CCTV vụ tài tử Reply 1988 say rượu lái xe gây tai nạn, có nguy cơ đi tù 1-2 năm

Sự nghiệp của Go Kyung Pyo đang lâm cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", khi anh phạm phải "tội tày đình" ở showbiz Hàn Quốc.

Vào sáng ngày 14/1, hàng loạt trang báo ở Hàn Quốc đồng loạt đăng tải thông tin tài tử Go Kyung Pyo đang bị cảnh sát điều tra khẩn cấp. Nguyên nhân là nam diễn viên đã lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn, đâm vào một chiếc xe vệ sinh môi trường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 14/11. Được biết, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực phường Donggyo, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe thu gom rác. Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định việc thu hồi giấy phép lái xe.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 14/11. Ảnh: X

Công bố CCTV vụ tai nạn của Go Kyung Pyo. Clip: Yonhap

Đến nay, Yonhap đã công bố CCTV từ vụ tai nạn, cho thấy hiện trường sau khi nam diễn viên va chạm với xe thu gom rác. CCTV cho thấy rõ hình ảnh 1 công nhân vệ sinh đang vội vã chạy theo xe của Go Kyung Pyo. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại và Go Kyung Pyo bước ra khỏi ghế lái rồi nhìn quanh xe.

Đoạn phim cũng ghi lại cảnh anh nói chuyện với bên còn lại trong vụ tai nạn. Sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo. Cảnh sát xác nhận không có hành khách nào trong xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nam diễn viên được cho về nhà sau khi hoàn thành xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát dự định sẽ triệu tập Go Kyung Pyo sau để điều tra chi tiết vụ tai nạn. Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên nhưng dưới 0,2% sẽ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng).

Chiếc xe gây tai nạn do một mình Go Kyung Pyo điều khiến, không có hành khách. Ảnh: Yonhap

Anh xuống xe sau khi gây tai nạn. Ảnh: Yonhap

Công ty quản lý CLN Company đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi chính thức: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn do lái xe trong tình trạng say rượu của nam diễn viên Go Kyung Pyo gây ra. Chúng tôi cũng chân thành xin lỗi tất cả những người đã tin tưởng, ủng hộ vì đã gây ra sự thất vọng và lo lắng. Nam diễn viên Go Kyung Pyo thừa nhận hành vi sai trái của mình và vô cùng hối hận. Anh ấy sẽ khiêm tốn chấp nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong tương lai và hoàn thành trách nhiệm của mình, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại. Chúng tôi đang xem xét vấn đề này rất nghiêm túc và sẽ chú trọng hơn nữa đến việc quản lý nam diễn viên để đảm bảo rằng sự việc tương tự sẽ không xảy ra nữa".

Go Kyung Pyo nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chay trên diện rộng. Tại showbiz Hàn Quốc, say rượu lái xe là "tội tày đình" có thể làm sụp đổ sự nghiệp của 1 ngôi sao. Hàng loạt chương trình như Hangout With Yoo, Sixth Sense: B-Side... tuyên bố điều chỉnh giảm thời lượng, cắt sóng nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 cũng đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Hậu quả càng thêm nghiêm trọng khi nam diễn viên có bộ phim Urban Legends dự kiến phát sóng ngày 2/12 và chương trình Bo Gum Magical 2 dự kiến lên sóng ngày 29/11. Những chương trình này đã hoàn thành khâu hậu kỳ, khiến ekip chịu áp lực lớn trong việc dựng lại, thay đổi cấu trúc phát sóng, hàng loạt đồng nghiệp nổi tiếng làm việc cùng anh trong những dự án này cũng bị vạ lây.

Nam diễn viên lâm vào cảnh bị cắt sóng diện rộng. Ảnh: X

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của vai diễn Sun Woo trong hiện tượng truyền hình Reply 1988.

Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với bom tấn phòng vé mang tên Bỗng Dưng Trúng Số. Không đi theo hình tượng nam thần lạnh lùng, Go Kyung Pyo xây dựng tên tuổi bằng nét duyên hài hước và hình ảnh thân thiện. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đều khiến khán giả bật cười với lối diễn tự nhiên cùng những vai diễn vừa lầy lội vừa ấm áp.

Go Kyung Pyo trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ Reply 1988 và Bỗng Dưng Trúng Số. Ảnh: X

Tháng 1/2025, nam diễn viên bất ngờ bị tố chụp ảnh không đứng đắn với người phụ nữ lạ mặt. Cụ thể trên 1 diễn đàn mạng xã hội ở Hàn Quốc bất ngờ xuất hiện bài viết phê bình Go Kyung Pyo vì có hành vi đồi trụy. Trong bài đăng, người viết khẳng định đã thấy nam diễn viên họ Go chụp những bức ảnh 19+ cùng gái lạ ở 1 tiệm photo booth.

Ngay sau đó, Go Kyung Pyo đã đăng ảnh được chụp ở tiệm photo booth kèm dòng thông điệp nhắm tới người tung tin nam diễn viên có ảnh nóng: "Đừng lo lắng, tôi không có điên như vậy đâu. Hãy xem điều gì xảy ra với những kẻ điên loạn nhé!". Qua đây, nam tài tử họ Go muốn phản bác thông tin mình tới tiệm photo booth chụp ảnh nhạy cảm với người phụ nữ lạ mặt. Song song với đó, công ty quản lý của Go Kyung Pyo cũng lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ thông tin nam diễn viên có ảnh nóng, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đáp trả nhằm bảo vệ danh dự cho anh.

Năm ngoái, nam diễn viên dính lùm xùm bị tố chụp ảnh không đứng đắn với người phụ nữ lạ mặt. Ảnh: Instagram

Nguồn: Yonhap, Mediafine