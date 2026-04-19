Công bố CCTV cảnh ca sĩ đình đám bị hành hung, tát thẳng mặt giữa quán ăn

Vào ngày 18/4, TMZ công bố CCTV cho thấy nữ ca sĩ - rapper Ice Spice bị hành hung ở 1 cửa hàng McDonald's tại Los Angeles, Mỹ. Theo đó, 1 người phụ nữ đã chạy đến bàn nơi Ice Spice và bạn cô ngồi ăn sáng. Người phụ nữ này cố gắng bắt chuyện, liên tục hỏi Ice Spice đến từ đâu. Nhưng nữ rapper đình đám không quan tâm, chỉ về phía cửa, ngụ ý nói người lạ mặt rời đi.

Ngay lúc đó, người phụ nữ đã tát vào mặt Ice Spice và một cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa hai người. Những khách hàng khác đã cố gắng kéo người phụ nữ này ra sau, khi Ice Spice trèo lên bàn, sẵn sàng chống trả và tự vệ. Người phụ nữ đã giằng co với Ice Spice thêm một lúc, thậm chí đẩy ngã bạn của rapper này xuống đất, trước khi cuối cùng bị lôi ra khỏi cửa hàng McDonald's.

CCTV ghi lại cảnh Ice Spice bị hành hung khi đang ăn. Clip: TMZ

Trong một video khác được quay bên ngoài cửa hàng McDonald's, Ice Spice tìm thấy một chiếc điện thoại trên mặt đất thuộc về người đi cùng với người phụ nữ đã tấn công cô, và được cho là đã đập vỡ chiếc điện thoại đó.

Cuộc ẩu đả tiếp tục diễn ra ở bãi đậu xe, nơi rapper sinh năm 2000 cãi nhau kịch liệt với một nhóm đàn ông dường như có liên quan đến người tấn công cô. Trong đoạn phim cuối cùng được quay khi họ băng qua đường, người phụ nữ lại tung một cú đấm vào Ice Spice, và một cuộc ẩu đả khác xảy ra trước khi đoạn phim kết thúc.

Người phụ nữ tiến đến Ice Spice...

... và bắt đầu ẩu đả với cô. Ảnh: TMZ

Luật sư Bradford Cohen của Ice Spice nói với Page Six trong một tuyên bố chính thức: “Vụ tấn công vô cớ nhằm vào thân chủ của tôi đã được báo cáo cho Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) và chúng tôi sẽ theo đuổi mọi biện pháp để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, bao gồm cả hình sự và dân sự. Chúng tôi cũng đang xem xét việc buộc địa điểm đó phải chịu trách nhiệm về việc thiếu các biện pháp an ninh phù hợp”.

Sau đó, TMZ đã liên hệ với người phụ nữ hành hung Ice Spice. Người này có tên là Vayah, cho biết ban đầu tiếp cận rapper là để khen ngợi. Vayah cáo buộc rằng phản ứng của Ice Spice đối với cô là "thô lỗ" và ngay lập tức bị yêu cầu rời khỏi bàn. Người này nói thêm rằng Ice Spice đã gọi cô là "đồ khốn", dẫn đến việc bị tát. “Cô ta cư xử thiếu tôn trọng và thô lỗ, đó là lý do chúng tôi cãi nhau” - Vayah tiếp tục.

Người phụ nữ hành hung cho rằng Ice Spice có thái độ bất lịch sự. Ảnh: TMZ

Ice Spice có tên thật là Isis Naija Gaston, sinh ngày 1/1/2000 tại quận Bronx, New York City, Mỹ. Cô lớn lên trong một gia đình đa văn hóa: cha là người Mỹ gốc Phi, mẹ là người Dominican, và cô là con cả trong năm anh chị em. Ice Spice theo học tại Purchase College với chuyên ngành Sinh học nhưng nhanh chóng chuyển hướng sang âm nhạc. Cô bắt đầu sự nghiệp vào năm 2021 sau khi gặp nhà sản xuất RiotUSA, và chính thức bùng nổ năm 2022 với bản hit viral Munch (Feelin’ U) trên TikTok.

Chỉ trong thời gian ngắn, Ice Spice đã khẳng định vị thế khi phát hành EP debut Like..? (2023), chứa các bản hit lớn như Princess Diana (hợp tác Nicki Minaj), Boy’s a Liar Pt. 2 (với PinkPantheress) và Deli. Cô tiếp tục hợp tác đình đám với Taylor Swift trong bản remix Karma, và với Nicki Minaj trong Barbie World. Âm nhạc của Ice Spice nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình và củng cố vị trí "công chúa drill" mới của rap Mỹ. Cô nhận 4 đề cử Grammy (trong đó có Best New Artist), thắng MTV Video Music Award for Best New Artist và nhiều giải thưởng khác. Đến năm 2026, Ice Spice tiếp tục là một trong những nghệ sĩ nữ hip-hop được chú ý nhất, với lượng stream khổng lồ và ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Ice Spice là rapper gen Z nổi bật. Ảnh: TMZ

