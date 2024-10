Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về nhân sự mới

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm đã trao các quyết định điều động Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn-Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế;

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông;

Thượng tá Siu Y Long-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh.

Giám đốc Công an tỉnh cũng trao các quyết định bổ nhiệm Thiếu tá Siu H’Ngát-Đội trưởng Đội An ninh (Công an thị xã Ayun Pa) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa;

Thiếu tá Phan Hồng Kông-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Krông Pa) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa;

Trung tá Phạm Quang Long-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện la Pa) giữ chức Phó Trưởng Công an huyện la Pa;

Thiếu tá Trần Văn Tiến-Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an huyện Phú Thiện) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện;

Trung tá Trường Minh Trung-Trưởng Công an xã Yang Bắc (Công an huyện Đak Pơ) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ;

Trung tá Đỗ Mạnh Đạt-Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Ia Grai) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai;

Trung tá Đặng Thanh Nghị-Đội trưởng Đội Tham mưu (Công an huyện Đức Cơ) giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ;

Trung tá Đặng Trà Giang-Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng Cảnh sát giao thông) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.

Cùng với đó, điều động và bổ nhiệm Trung tá Lê Tiến Chung-Đội trưởng Đội Tuyên truyền-Giáo dục (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Kbang;

Trung tá Phạm Thành Công-Đội trưởng Phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Kông Chro;

Trung tá Chu Đức Tâm-Trưởng Công an phường Hội Phú (Công an TP. Pleiku) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông.

Nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là công tác định kỳ, thường xuyên, quan trọng của Công an tỉnh với mục tiêu bảo đảm không để cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đảm nhiệm các chức vụ tại một vị trí, địa bàn trong thời gian dài; đồng thời, kết hợp bố trí, sử dụng cán bộ, chuyển đổi các vị trí công tác khác nhau nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch được phát triển và đào tạo thực tế ở nhiều môi trường, lĩnh vực công tác theo yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an ở từng thời điểm.

Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng trên cương vị mới các đồng chí sẽ nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị và khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Hữu Trường (bìa trái)-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh vì được nâng lương cấp bậc hàm Thiếu tướng trước niên hạn 1 năm.

Dịp này, Công an tỉnh cũng thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng lương cấp bậc hàm Thiếu tướng trước niên hạn 1 năm đối với Giám đốc Công an tỉnh Rah Lan Lâm vì đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác trong niên hạn.