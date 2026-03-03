Công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 3-3, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo về việc Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

Công bố quyết định của Bộ Chính trị quyết định chuẩn y ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định của Ban Bí thư về việc ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu để HĐND tỉnh Ninh Bình bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng hai ông Trần Huy Tuấn và Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá đây là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác ở cấp cơ sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Ông Lê Minh Hưng tin tưởng, với kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác của mình, các ông Trần Huy Tuấn, Nguyễn Thanh Bình sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách và nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các Ban Đảng Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách quan trọng; đồng thời hứa sẽ cố gắng hết mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.