Công bố 7 đầu số điện thoại đặc biệt, tất cả người dân cần biết để không bị mất quyền lợi

Với bối cảnh tình trạng lừa đảo qua điện thoại ngày càng phức tạp tại Việt Nam, việc nhận biết và phòng tránh các cuộc gọi lừa đảo là vô cùng cần thiết. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố danh sách các đầu số điện thoại chính thức của mình, nhằm giúp khách hàng dễ dàng nhận diện và bảo vệ thông tin cá nhân.

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo thường giả mạo tổng đài, nhân viên các nhà mạng, trong đó có VNPT, để gọi điện đến khách hàng với nhiều chiêu trò tinh vi. Các cuộc gọi này thường nhằm mục đích:

- Thông báo nợ cước để chiếm đoạt tiền.

- Yêu cầu nâng cấp sim 4G/5G, chuẩn hóa thông tin thuê bao để chiếm quyền kiểm soát sim.

- Giả danh cơ quan chức năng, lừa người dân liên quan đến các vụ án, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền.

Trước tình hình đó, VNPT đã công khai danh sách các đầu số chính thức được sử dụng để liên hệ với khách hàng.

Danh sách các đầu số chính thức của VNPT gọi đến sẽ hiển thị tại máy điện thoại khách hàng cụ thể như sau:

• 0888 001 091: Hỗ trợ dịch vụ di động

• 0888 000 666: Hỗ trợ dịch vụ Internet, truyền hình MyTV và điện thoại cố định

• 0918 001 260: Hỗ trợ dịch vụ Công nghệ thông tin và số hóa

• 0911 001 091: Tư vấn gói cước, dịch vụ của VNPT

ẢNH: VNPT

Ngoài các số điện thoại chính thức gọi đến khách hàng, khi cần khách hàng có thể chủ động liên hệ tới các số tổng đài (miễn cước cuộc gọi) theo nhu cầu như sau:

1800 1091: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ của mạng di động VinaPhone;

1800 1166: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ Internet, My TV, Điện thoại cố định;

1800 1260: Tổng đài tư vấn giải đáp các Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin và số hóa.

Nguyên tắc bảo mật

Để tăng cường sự tin tưởng và an tâm cho khách hàng, VNPT cam kết: tuyệt đối không yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mật khẩu hay tài khoản ngân hàng qua bất kỳ hình thức nào. Đây là nguyên tắc bảo mật cốt lõi để bảo vệ khách hàng khỏi các hành vi lừa đảo.

Để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò lừa đảo, người dùng nên:

Chỉ tiếp nhận các cuộc gọi từ các đầu số chính thức đã được VNPT công bố ở trên.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như mã OTP, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng... cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn.

Cảnh giác với các cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhắc nợ cước hoặc liên quan đến pháp luật mà không có căn cứ rõ ràng.

Xác minh lại thông tin bằng cách chủ động gọi đến các tổng đài chính thức của VNPT hoặc liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu có bất kỳ nghi ngờ nào.