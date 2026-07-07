Công bố 42 giám thị tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 16 phòng thi (14 phòng thi chính thức, 1 phòng chờ, 1 phòng dự phòng). Lực lượng coi thi đảm nhiệm vai trò giám sát hiện trường là 42 Giám thị.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) để điều tra về dấu hiệu sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đây là diễn biến sau những ồn ào về dải thí sinh có số báo danh gần nhau đạt điểm 10 môn Toán tại tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi. Trong số đó, có 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm tỷ lệ hơn 95% tổng số điểm 10 của toàn tỉnh) nằm gọn trong dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, tương ứng với 328 thí sinh.

Theo thông tin ban đầu, việc cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Hà Duy được thực hiện sau hơn 3 ngày khẩn trương xác minh các thông tin phản ánh liên quan đến kết quả thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Điểm thi có 42 giám thị

Về công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên toàn tỉnh Tuyên Quang và điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí , tại Văn bản số 195 ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh, số thí sinh đăng ký dự thi là 18.286 thí sinh, trong đó 17.017 thí sinh đang học lớp 12, 1.269 thí sinh tự do.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 - Ảnh: Báo Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang tổ chức một Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì dành cho tất cả các thí sinh đăng ký tại tỉnh. Toàn tỉnh có 62 điểm thi với dự kiến 922 phòng thi (bao gồm cả phòng chờ và phòng dự phòng), 3.587 người làm nhiệm vụ tại các điểm thi, bảo vệ đề thi, bài thi và kiểm tra thi.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phụ lục Văn bản số 195 nêu rõ, có 330 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 323 thí sinh trường chuyên và 7 thí sinh tự do. Điểm thi này có 16 phòng thi (14 phòng thi chính thức, 1 phòng chờ, 1 phòng dự phòng).

Để vận hành quy trình thi tại 14 phòng thi chính thức, tổng số thành viên điểm thi được điều động là 62 người. Bộ máy điều hành trực tiếp gồm 1 Trưởng điểm, 2 Phó Trưởng điểm và 4 Thư ký.

Lực lượng coi thi đảm nhiệm vai trò giám sát hiện trường là 42 Giám thị. Tính theo tỷ lệ trung bình, mỗi phòng thi được phân bổ 3 giám thị (bao gồm giám thị trong phòng và giám thị hành lang). Các lực lượng thanh tra, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần khác được cơ cấu bao gồm 2 cán bộ kiểm tra thi, 1 nhân viên y tế, 1 nhân viên điện lực, 4 nhân viên phục vụ và 2 nhân viên bảo vệ của đơn vị trường học.

Theo lịch trình thi được quy định tại kế hoạch này, toàn bộ cán bộ coi thi bắt buộc phải tham gia cuộc họp tại điểm thi vào sáng ngày 10/6 để rà soát quy chế. Đối với môn Toán, buổi thi được tổ chức vào chiều ngày 11/6. Giờ phát đề thi cho thí sinh ấn định vào 14h20 phút và giờ bắt đầu làm bài là 14h30 phút. Bài thi môn Toán có thời lượng làm bài là 90 phút.

Sau khâu coi thi, quá trình xử lý bài trắc nghiệm cũng được giới hạn bằng các mốc thời gian. Cụ thể, việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ chấm thi phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/6. Việc tổ chức chấm bài thi, gửi dữ liệu kết quả về Bộ GD-ĐT cũng như đối sánh kết quả thi phải hoàn thành chậm nhất vào 15h ngày 28/6. Kết quả chính thức được công bố trên hệ thống vào 8h ngày 1/7.

Giám thị không được coi thi học sinh trường mình

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện kỳ thi, trong đó bao gồm khâu coi thi, chấm thi.

Tuy nhiên quy chế cũng quy định rõ thành phần, cách bố trí nhân sự và nguyên tắc làm việc tại từng điểm thi. Trong đó, trưởng điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông hoặc lãnh đạo trường THCS; phó trưởng điểm thi là lãnh đạo và/hoặc tổ trưởng chuyên môn của trường phổ thông hoặc trường THCS. Trong các phó trưởng điểm thi, có 1 phó trưởng điểm thi phụ trách cơ sở vật chất là người của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi; các phó trưởng điểm thi khác phải đến từ cơ sở giáo dục khác.

Về giám thị, quy chế quy định là giáo viên trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn có các vị trí khác như thư ký điểm thi, trật tự viên, nhân viên phục vụ, y tế, công an hoặc kiểm soát viên quân sự trong trường hợp đặc biệt…

Để tránh xung đột về lợi ích, quy chế quy định trưởng điểm thi và phó trưởng điểm thi không cùng thuộc một trường. Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi (trừ phó trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất) và giám thị không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình dự thi trong năm tổ chức kỳ thi.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên không được mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng; không được hút thuốc; không được sử dụng đồ uống có cồn; không được tự ý xử lý các tình huống phát sinh.

Ở các điểm thi, trong giờ làm bài thi, một giám thị sẽ bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, giám thị còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi.

Với những quy định như trên, trong các hội nghị, tập huấn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT luôn nhấn mạnh: nếu giám thị được tập huấn kỹ, làm hết trách nhiệm của mình thì chắc chắn sẽ phát hiện những biểu hiện bất thường của thí sinh (TS) trong quá trình làm bài.

Theo Bộ GD-ĐT, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có 74 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi. Con số này tăng gần gấp đôi so với kỳ thi năm 2025 (có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi). Dù vậy, tại thời điểm kết thúc kỳ thi trên chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Toàn quốc không có giám thị vi phạm quy chế thi.