Công bố 15 diễn viên tiêu biểu của Hàn Quốc 2026: Song Hye Kyo chỉ xếp thứ 12, hạng 1 đỉnh cao tuyệt đối

Danh sách những diễn viên tiêu biểu của Hàn Quốc trong năm 2026 đang gây chú ý trên MXH.

Mới đây, Korea Research (Hrcopinion) công bố kết quả khảo sát về những diễn viên được công chúng xem là gương mặt đại diện cho Hàn Quốc. Cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 21 - 24/8/2026, với sự tham gia của 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc, mỗi người được tự do nêu tối đa 3 diễn viên.

Hyun Bin, Song Hye Kyo, Park Bo Gum, Kim Hye Ja đồng hạng 12.

Theo đó, Lee Byung Hun đứng đầu với 22% người tham gia lựa chọn, vượt Choi Min Sik (18%) và Song Kang Ho (15%). Những vị trí tiếp theo thuộc về Kim Hye Soo (13%), Hwang Jung Min (11%), Yoo Hae Jin (10%), Lee Jung Jae và Choi Bool Am (cùng 9%), Youn Yuh Jung (7%), Ahn Sung Ki và Jun Ji Hyun (cùng 6%).

Đáng chú ý, có tới 4 ngôi sao cùng đồng hạng 12 với tỷ lệ 5%, đó là Hyun Bin, Song Hye Kyo, Park Bo Gum và Kim Hye Ja. Việc Song Hye Kyo đứng thứ 12 cho thấy cô vẫn có sức ảnh hưởng lớn đến nền giải trí Hàn Quốc, nhưng để thành "tượng đài" như các tiền bối thì vẫn cần thêm thời gian.

Lee Byung Hun dẫn đầu với 22%.

Ở nhóm 4% có Kim Go Eun, Choi Soo Jong và Han Suk Kyu. Nhóm 3% gồm Gong Yoo, Ma Dong Seok, Lee Soon Jae, Lee Young Ae, Jang Dong Gun, Jeon Do Yeon và Jung Woo Sung.

Nhóm 2% quy tụ Kang Dong Won, Kim Ji Mi, Kim Tae Hee, So Ji Sub, Song Joong Ki, IU, Won Bin, Jung Hae In, Jo In Sung và Choi Min Soo.

Trong khi đó, nhóm 1% có nhiều gương mặt nổi tiếng như Suzy, Kim Tae Ri, Kim Soo Hyun, Kim Woo Bin, Park Bo Young, Park Eun Bin, Go Youn Jung, Byeon Woo Seok, Son Ye Jin, Son Suk Ku, Shin Hye Sun, Nam Goong Min, Ha Ji Won, Ha Jung Woo, Jo Jung Suk, Lee Je Hoon và Ji Sung.

Các diễn viên tiêu biểu của Hàn Quốc năm 2026

Việc Lee Byung Hun dẫn đầu không gây bất ngờ, bởi anh là một trong những ngôi sao đẳng cấp nhất màn ảnh Hàn Quốc, sức hút vươn ra không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn cầu. Nam tài tử được đánh giá rất cao về diễn xuất, đồng thời thành công trong việc cân bằng giữa giá trị nghệ thuật và sức hút thương mại.

Bắt đầu nổi tiếng từ đầu thập niên 1990, Lee Byung Hun vươn lên hàng ngũ sao hạng A vào khoảng năm 2000. Đến nay, anh vẫn có được vị thế hàng đầu hiếm người sánh bằng trong showbiz Hàn Quốc. Không những có tài diễn xuất, Lee Byung Hun còn tích cực đóng phim, từ đó làm tăng độ phổ biến của mình trong công chúng. Những năm gần đây, ngôi sao 56 tuổi liên tục có những tác phẩm đáng chú ý như Emergency Declaration, KPop Demon Hunters, No Other Choice, ba mùa Squid Game và Our Blues.

Sang năm 2027, Lee Byung Hun được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ với phim hành động - tội phạm The Koreans, đóng cùng Han Ji Min và Lee Hee Joon. Ngoài ra, dự án điện ảnh Nambeol do anh đóng chính cùng 2 ngôi sao trẻ tài năng là Go Youn Jung và Lee Do Hyun cũng nhận được nhiều quan tâm.

Những năm gần đây Lee Byung Hun liên tục có những tác phẩm tạo tiếng vang lớn.

Bên cạnh việc lựa chọn diễn viên đại diện, khảo sát còn đề cập 28 tiêu chí cần thiết đối với một diễn viên. Trong đó, tám tiêu chí được lựa chọn nhiều nhất là không vướng tranh cãi xã hội (80%), diễn xuất tốt (72%), nhận thức đúng về lịch sử (65%), khiêm tốn và lịch sự (65%), đời tư trong sạch (61%), có tác phẩm tiêu biểu (55%), đa dạng hình tượng vai diễn (54%) và là hình mẫu tích cực cho thế hệ trẻ (51%).

Nguồn: Hrcopinion