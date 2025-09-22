Cổng bình chọn Consumer Finance Awards đã khép lại: Những cái tên dẫn đầu đã lộ diện

Cuộc đua bình chọn Consumer Finance Awards đã chính thức khép lại vào 12h đêm qua sau những phút cuối căng thẳng. Kết quả cuối cùng cho thấy sự cạnh tranh gay gắt với nhiều bất ngờ và những cái tên đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong từng lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Đặc biệt đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Consumer Finance Awards xuất hiện trong hệ thống Better Choice Awards. Sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng với hàng chục nghìn lượt bình chọn đã chứng minh tầm quan trọng và sự cần thiết của cụm giải mới này. Việc người dùng Việt Nam tích cực tham gia bình chọn cho các sản phẩm tài chính số phản ánh đúng xu thế chuyển đổi mạnh mẽ trong thói quen tiêu dùng và quản lý tài chính cá nhân.

Tại hạng mục "Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng" chứng kiến sự dẫn đầu của Ngân hàng HDBank với 13.370 lượt bình chọn, vượt xa Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money với 6.281 lượt bình chọn.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, cuộc đua ở hạng mục "Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc" lại tiếp tục chứng kiến cuộc đua giữa 2 cái tên Viettel Money và HDBank. Nhưng lần này ngôi dẫn đầu lại thuộc về Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money đạt 10.446 lượt, vượt qua Ngân hàng HDBank với 8.243 lượt trong một cuộc cạnh tranh cân bằng.

Tại hạng mục "Giải pháp Thanh toán không tiền mặt đột phá", Bộ giải pháp Quản lý tài chính cửa hàng MyShop & Paybox đã giành chiến thắng với 12.288 lượt bình chọn, bỏ xa các đối thủ Cổng thanh toán AppotaPay (5.493 lượt) và Ngân hàng số Cake by VPBank (4.454 lượt).

Trong hạng mục "Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc", Ngân hàng số Cake by VPBank đã hoàn tất cuộc đua với 15.673 lượt bình chọn, thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ từ cộng đồng đối với một ngân hàng thuần số hóa khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho hoạt động của mình.

Các hạng mục khác cũng có những kết quả rõ ràng. TOPI - Ứng dụng đầu tư và quản lý tài chính cá nhân hàng đầu đã thắng thuyết phục trong hạng mục "Ứng dụng & Nền tảng Đầu tư Tài chính Tiêu biểu" với 8.934 lượt, vượt qua Công cụ hỗ trợ đầu tư Cổ phiếu TechProfit (7.119 lượt).

Trong hạng mục "Giải pháp Tín dụng Sáng tạo", Chương trình "Ngôi Nhà Đầu Tiên" của Ngân hàng ACB đã dành chiến thắng với 8.561 lượt, vượt qua Giải pháp Mua Trước Trả Sau Fundiin (7.060 lượt), thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng trẻ đối với các chương trình hỗ trợ mua nhà.

Hạng mục "Ngân hàng số Đổi mới sáng tạo" chứng kiến ngôi dẫn đầu thuộc về Vikki Digital Bank với 7.617 lượt, dẫn trước Ứng dụng Ngân hàng số KienlongBank Plus (5.435 lượt). Số lượt bình chọn không kém cạnh so với các giải thưởng khác cũng cho thấy các nỗ lực hết mình của những giải pháp này trong việc thu hút người dùng trẻ Gen Z.

Tại hạng mục "Giải pháp Thanh toán Kỹ thuật số Xuất sắc cho người Việt", Ví Trả Sau MoMo đã giành chiến thắng với 6.911 lượt, theo sau là Hệ sinh thái tài chính số Viettel Money (5.481 lượt) và Cổng thanh toán AppotaPay (4.827 lượt).

Cuối cùng, Thẻ tín dụng VikkiGO đã hoàn thành cuộc đua tại hạng mục "Sáng kiến thẻ tín dụng xuất sắc phục vụ người Việt" với 4.714 lượt bình chọn.

Mặc dù các con số hiện tại cho thấy bức tranh rõ ràng về những cái tên được cộng đồng yêu thích, Ban tổ chức Better Choice Awards 2025 nhấn mạnh rằng đây chưa phải kết quả cuối cùng. Toàn bộ phiếu bầu sẽ được rà soát kỹ lưỡng để loại bỏ tình trạng spam từ các tài khoản nghi vấn, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch tuyệt đối.

Chỉ sau khi quá trình xác minh hoàn tất, kết quả bình chọn từ cộng đồng mới được kết hợp với điểm số chuyên môn từ Hội đồng Thẩm định theo tỷ lệ quy định. Nhờ đó, những giải pháp tài chính đoạt giải sẽ vừa phản ánh thị hiếu người dùng thực tế, vừa bảo đảm tính khách quan từ góc nhìn chuyên gia.

Hẹn gặp tại Gala 3/10

Những giải pháp tài chính tiêu dùng xuất sắc nhất của Consumer Finance Awards sẽ được vinh danh tại đêm Gala Better Choice Awards 2025 diễn ra vào tối 3/10 tới. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh các sản phẩm tài chính đột phá, mà còn là dịp để cộng đồng chờ đón những màn trình diễn đặc sắc từ các nghệ sĩ khách mời, đồng thời chứng kiến cách các thương hiệu tài chính định hình xu hướng tiêu dùng số trong năm tới.

Consumer Finance Awards đã khép lại giai đoạn bình chọn đầy sôi động, nhưng hành trình tìm ra những cái tên xứng đáng nhất vẫn còn phía trước. Tất cả sẽ được hé lộ trong đêm Gala - nơi những lựa chọn tài chính được yêu thích nhất của người Việt năm 2025 chính thức được xướng danh.

Nguyễn Hải