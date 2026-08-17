Công an yêu cầu người dân kiểm tra lại số định danh điện tử trong trường hợp sau

Thông tin quan trọng về số định danh điện tử mà tất cả người dân cần nắm rõ.

Mới đây, một công dân đã gửi câu hỏi đến Bộ Công an: Tôi là mẹ ruột của cháu Thái Nguyên Anh (sinh năm 2021). Ban đầu, con tôi có số định danh cá nhân trên giấy khai sinh, sau đó lại được cấp thêm số định danh điện tử mới và xóa số định danh trên giấy khai sinh. Do đó, dẫn đến việc số định danh điện tử và số định danh trên giấy khai sinh không khớp với nhau gây ảnh hưởng đến việc đăng ký tạm trú của con gái tôi ở xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh và các công việc khác. Từ tháng 9/2025 đến nay, gia đình tôi đã nhiều lần đến Công phường Hải Cảng (nay là phường Quy Nhơn, Gia Lai) trình bày xin giải quyết vấn đề nhưng chưa được giải quyết. Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi phải làm những thủ tục gì để giải quyết sự việc trên?

Về nội dung này, Bộ Công an trả lời như sau:

Qua kiểm tra, trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thể hiện thông tin như sau:

(1) Trong hộ khẩu của bà Nguyễn Thanh Hằng tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai có công dân Thái Nguyên Anh với 02 dữ liệu nhưng khác số định danh bao gồm số định danh cá nhân 05232100XX52 (do Công an phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn quản lý thu thập dữ liệu) và 05232100XX63 (do cơ quan Tư pháp đăng ký khai sinh).

(2) Đối với số định danh cá nhân 05232100XX63 (do cơ quan Tư pháp đăng ký khai sinh).

- Ngày 16/12/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hường – cán bộ Công an phường Hải Cảng đã thực hiện thao tác xóa dữ liệu công dân Thái Nguyên Anh với số định danh 05232100XX63 và được đồng chí Nguyễn Hữu Danh phê duyệt ngày 17/12/2021.

- Ngày 28/8/2025, đồng chí Nguyễn Hữu Danh đã báo cáo đề xuất Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai khôi phục số liệu số định danh 05232100XX63 và được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phê duyệt trên hệ thống.

(3) Đối với số định danh cá nhân 05232100XX52

Ngày 08/7/2026, đồng chí Huỳnh Bảo Toàn – cán bộ Công an phường Quy Nhơn đã thao tác xóa dữ liệu số định danh cá nhân 05232100XX52 và được đồng chí Phan Thị Mỹ Dung phê duyệt trên hệ thống,

Đến nay, công dân Thái Nguyên Anh còn một số định danh duy nhất là 05232100XX63.

Bên cạnh đó, công an TP Hà Nội hướng dẫn thủ tục đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân khi công dân bị sai thông tin

1 . Số định danh cá nhân



- Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.



- Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh và 6 số là khoảng số ngẫu nhiên.



2. Mã số trong số định danh cá nhân



- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.



- Mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh quy định tại Mục III ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021.





3. Đề nghị mỗi công dân đối chiếu thông tin của mình về nơi đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh theo hướng dẫn trên với số định danh cá nhân/Căn cước công dân đã được cấp. Nếu phát hiện bị sai cấu trúc số định danh cá nhân hoặc được Công an cấp xã thông báo về việc sai cấu trúc số định danh cá nhân thì liên hệ ngay với Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú để lập hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân. Thủ tục, hồ sơ đề nghị hủy, xác lập lại số định danh cá nhân như sau:

Khi công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch; công dân có sai sót về nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính do cơ quan Công an thu thập, nhập liệu sai thông tin; do công dân cung cấp sai thông tin khi thực hiện thủ tục cấp Chứng minh nhân dân 12 số/Căn cước công dân; công dân kê khai không chính xác nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính tại Phiếu thu thập thông tin dân cư (DC01) đã thu thập trước đây. Công dân đến Công an cấp xã nơi đăng ký thường trú nộp hồ sơ.

