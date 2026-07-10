Công an yêu cầu người dân chú ý thông báo mới liên quan đến tài khoản định danh điện tử mức 2

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông báo mới.

Tài khoản định danh điện tử mức 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng Thẻ Căn cước trong các giao dịch, thủ tục hành chính. Đối với lứa tuổi từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, việc sớm được kích hoạt VNeID mức 2 mang lại vô vàn tiện ích thiết thực cho cả các em học sinh và phụ huynh.

Cụ thể, hệ thống sẽ tích hợp các giấy tờ quan trọng như Giấy khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế, thông tin cư trú... trực tiếp trên ứng dụng VNeID của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nhờ đó, khi công dân đi khám chữa bệnh, làm hồ sơ nhập học, chuyển cấp, hay thực hiện các thủ tục đi tàu xe, các chuyến bay nội địa... phụ huynh không cần mang theo lỉnh kỉnh nhiều loại giấy tờ bản cứng truyền thống.

Điều này không chỉ giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, giảm thiểu các khâu trung gian rườm rà mà còn hạn chế rủi ro thất lạc, hư hỏng giấy tờ gốc, đồng thời đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân ở mức cao nhất.

Công an phường Phố Hiến tổ chức các điểm thu nhận lưu động tại nhà văn hóa khu dân cư và các cơ quan, xưởng làm việc để tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh

Để đảm bảo tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh cùng các bậc phụ huynh, Công an phường Phố Hiến đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, các ban ngành, đoàn thể và Tổ công tác Đề án 06 tại các khu dân cư để rà soát, tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ gia đình.

Bên cạnh việc duy trì tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở "Một cửa" trong giờ hành chính, Công an phường đã linh hoạt bố trí các tổ công tác lưu động mang theo trang thiết bị kỹ thuật "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại vất vả, tổ chức cấp tài khoản định danh ngoài giờ hành chính, làm việc vào các buổi tối và các ngày nghỉ cuối tuần tại các nhà văn hóa, khu dân cư để phụ huynh dễ dàng sắp xếp thời gian đưa con em đến làm thủ tục.

CBCS tận tình hướng dẫn các thao tác thu nhận vân tay, chụp ảnh khuôn mặt cho các cháu thiếu nhi

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, tính đến nay, Công an phường Phố Hiến đã thu nhận và cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi đạt tỷ lệ trên 95% so với chỉ tiêu đề ra, trở thành một trong những đơn vị tích cực trong việc hiện thực hóa mục tiêu của Đề án 06.