Công an xác minh vụ việc 2 bé gái khuyết tật tố bị xâm hại

Cụ thể, ngày 2/12, thông tin từ Công an huyện Thọ Xuân cho biết, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã Xuân Bái với nội dung: Khoảng 21h ngày 24/11/2020, Công an xã Xuân Bái nhận được tố giác của chị Đ.T.T. (SN 1973; trú thôn Minh Thành 2, xã Xuân Bái) về việc vào trưa 24/11, chị tắm rửa cho con gái là Đ.T.T.H. (SN 2010), thì phát hiện âm đạo của cháu bị tấy đỏ và có chất dịch màu trắng.

Nghi ngờ con gái bị xâm hại tình dục nên chị T. đã trình báo cáo cơ quan chức năng.

Tiếp đó, ngày 26/11, bà N.T.H. (SN 1963; trú thôn Quyết Thắng 1, xã Xuân Bái) dẫn N.T.T.Tr (SN 2011) đến trình báo, nghi cháu nội mình bị xâm hại tình dục. Được biết,Đ.T.T.H. bị câm điếc bẩm sinh, khiếm thính; có quen biết N.T.T.Tr bị thiểu năng trí tuệ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thọ Xuân đã tiến hành kiểm tra, xác minh, làm việc với người bị hại và những người có liên quan. Đồng thời, tiến hành trưng cầu pháp y đối với cháu Tr. và cháu H. Hiện nay chưa có kết quả giám định.