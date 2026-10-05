Công an xác minh vụ ô tô bị cháy khi đỗ trước đình làng ở Hà Nội

Cơ quan Công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ ô tô bị cháy khi đang đỗ trước đình làng Vàng, xã Gia Lâm, Hà Nội.

Thời điểm ô tô bị cháy người dân dùng bình cứu hỏa dập lửa.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh, ngày 2/10, một ô tô màu trắng đỗ trước đình làng Vàng, xã Gia Lâm, Hà Nội bất ngờ bốc cháy. Vụ việc được cho là nghi liên quan đến một người đàn ông phóng hỏa.

Theo thông tin phản ánh, một người lạ mặt là nam giới xuất hiện nhiều lần gần chiếc ô tô trước khi xảy ra vụ cháy.

Khi phát hiện đám cháy, người dân đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh, phần đầu xe bị thiêu rụi.

Ô tô bị cháy rụi phần đầu xe.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an xã Gia Lâm cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời tìm kiếm người có liên quan.