Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung dã man

Hoàng Nguyên |

Từ mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng lôi ra hành lang, đấm đá liên tiếp vào người một cách dã man.

Ngày 12-11, Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc một người phụ nữ tố bị chồng hành hung tại khu chung cư trên địa bàn.

Công an xác minh vụ người phụ nữ tố bị chồng hành hung dã man- Ảnh 1.

Thời điểm người phụ nữ bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung phản ánh và hình ảnh trích xuất từ camera, vào khoảng 21 giờ 54 phút ngày 28-7, tại hành lang chung cư nơi hai vợ chồng sinh sống, do mâu thuẫn gia đình, chị T. (29 tuổi) bị chồng túm tóc kéo ra ngoài, đẩy mạnh vào tường, quật ngã rồi liên tiếp đấm, đá vào mặt cùng các vùng chân, tay và lưng.

Nạn nhân sau đó choáng váng, ngã gục xuống đất nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục chửi mắng và đá vào người nạn nhân. Ngay sau sự việc, chị T. đã gọi điện trình báo và trực tiếp đến Công an phường Đại Mỗ để phản ánh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

