Công an xác minh vụ chủ gara tố bị đánh vì lên mạng 'nhắc' hàng xóm trả nợ tiền sửa xe

Nguyễn Dũng |

Công an xã Củ Chi (TPHCM) đang làm rõ vụ việc chủ một gara ô tô tố bị hàng xóm hành hung gây thương tích sau khi nhắc trả khoản nợ sửa xe hơn 4 triệu đồng. Nạn nhân đã cung cấp đoạn video clip ghi lại toàn bộ sự việc.

Ngày 8/4, Công an xã Củ Chi (TPHCM) đã lập hồ sơ, xác minh vụ việc chủ một gara ô tô bị hàng xóm hành hung gây thương tích sau khi nhắc khoản tiền sửa xe còn nợ.

Toàn bộ vụ việc được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, anh Trần Tính – chủ gara sửa chữa ô tô trên đường Hồ Văn Tắng (xã Củ Chi) xác nhận đã gửi đơn trình báo công an về việc bị hàng xóm là ông V. hành hung. Theo anh Tính, trước Tết, ông V. mang xe tải đến sửa và còn nợ hơn 4 triệu đồng.

Do nhiều lần nhắc nhưng không được phản hồi rõ ràng, đến ngày 2/4, anh Tính đăng nội dung nhắc ông V. thanh toán vào một nhóm tài xế trên mạng xã hội.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, ông V. tìm đến gara dùng đá ném và cầm ghế nhựa tấn công liên tiếp vào người chủ gara.

“Tôi đang làm thì ông ấy xông vào đánh tới tấp. Tay tôi bị chảy rất nhiều máu, phải vào Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi băng bó”, anh Tính nói.

Kết quả kiểm tra y tế xác định anh Tính bị chấn thương cẳng – bàn tay trái, nhiều vết thương phần mềm, phải nghỉ làm để điều trị.

Đáng lưu ý, sau buổi làm việc tại trụ sở công an, ông V. còn lái xe tải đến chặn cửa gara nhiều giờ, ngăn khách ra vào. Ngay cả khi lực lượng chức năng có mặt, ông V. vẫn tỏ thái độ thách thức.

Anh Tính đã cung cấp đoạn video clip ghi lại toàn bộ vụ việc cho Công an xã Củ Chi. Vụ việc đang được Công an xã Củ Chi tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Cụ bà bị nam thanh niên hành hung ở quán ăn khuya: Một gia đình đến thăm hỏi, xin được bỏ qua
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
