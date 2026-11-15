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Công an xác minh thông tin cá sấu dài 1m bò qua đường ở Lâm Đồng

THIÊN TRANG
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Sau khi clip nghi cá sấu dài khoảng 1m bò qua đường, hướng về sông Cà Ty lan truyền trên mạng xã hội, công an mời người đăng tải lên làm việc để xác minh.

Ngày 15/11, UBND phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an phường đã làm việc với người đăng tải thông tin nghi cá sấu xuất hiện tại khu vực bờ kè Phan Thiết, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Trước đó, sáng 12/11, tài khoản Facebook H.M.A đăng tải đoạn clip từ camera hành trình ô tô, kèm thông tin phát hiện cá sấu chạy qua đường tại khu vực bờ kè Phan Thiết. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận.

- Ảnh 1.

Hình ảnh con vật bò qua đường.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản là anh A. (SN 1996, trú phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Làm việc với cơ quan công an, anh A. cho biết, khoảng 22h50 ngày 11/11, khi điều khiển ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, anh bất ngờ phát hiện một con vật dài khoảng 1m chạy ngang đường, hướng xuống bờ sông Cà Ty.

Nghi ngờ con vật là cá sấu, anh A. đăng tải đoạn clip do camera hành trình ghi lại lên Facebook nhằm cảnh báo người dân.

Qua trích xuất camera hành trình, công an xác nhận có hình ảnh con vật xuất hiện như nội dung phản ánh. Tuy nhiên, do hình ảnh mờ nên chưa đủ cơ sở xác định đây là cá sấu hay loài động vật khác.

Tiếp tục kiểm tra camera của các hộ dân xung quanh, lực lượng chức năng cũng ghi nhận một con vật chạy qua đường vào thời điểm trên.

Một số người dân cho biết, khi xảy ra sự việc, khu vực có mưa lớn. Họ nhìn thấy một con vật chạy về phía bờ sông Cà Ty nhưng không xác định được đó là loài gì.

Qua rà soát, Công an phường Phan Thiết chưa phát hiện cơ sở kinh doanh, nuôi nhốt cá sấu hoặc mua bán thực phẩm chế biến từ cá sấu trên địa bàn.

Công an đã yêu cầu anh A. gỡ bài viết và video nhằm tránh gây hoang mang dư luận. Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, làm rõ.

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