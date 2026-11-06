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Công an xác minh tài xế xe ôm nghi sàm sỡ phụ nữ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Minh Tuệ
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Công an phường Kim Liên vào cuộc sau phản ánh về người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ có hành động khiếm nhã với phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 6/11, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) xác minh người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ nghi sàm sỡ phụ nữ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người phụ nữ lớn tuổi bị người đàn ông ôm từ đằng sau, tay động chạm vào vùng nhạy cảm.

- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông có hành vi khiếm nhã với phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Mặc dù hành động khiếm nhã nhưng người đàn ông này không hề tỏ ra sợ hãi, trái lại còn có thái độ cười cợt. Trong khi đó, nạn nhân đi một mình, không dám chống cự.

Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, ngay tại nơi nhiều người qua lại và trước sự chứng kiến của một vài tài xế xe ôm khác nhưng không ai can ngăn.

Đoạn clip gây bức xúc cộng đồng mạng, nhiều bình luận đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ danh tính, xử lý nghiêm hành vi của người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ.

Tags

Công an phường Kim Liên

người đàn ông

sàm sỡ

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