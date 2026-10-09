Cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất liên tiếp trao trả tài sản giá trị bị thất lạc và hỗ trợ hành khách gặp vấn đề sức khỏe, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, thời gian vừa qua, tại Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời phát hiện, xác minh và trao trả tài sản có giá trị cho hành khách trong nước và quốc tế.

Thiếu úy Ngô Trung Hiếu cùng đồng đội trao trả tài sản cho nữ hành khách nước ngoài. Ảnh: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Thư cảm ơn cùng tài sản, giấy tờ tùy thân của anh Trần Văn Thạch. Ảnh: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Cụ thể, ngày 31/8/2026, Thiếu úy Ngô Trung Hiếu cùng đồng đội trao trả túi xách chứa trang sức, tiền và giấy tờ tùy thân cho một nữ hành khách quốc tịch Trung Quốc. Cùng ca trực, cán bộ Nguyễn Song Thái Sang tích cực rà soát, hỗ trợ hành khách Trần Văn Thạch nhận lại chiếc cặp chứa 50 triệu đồng, 3.000 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Đến ngày 4/9/2026, lực lượng Công an cửa khẩu tiếp tục xác minh, liên hệ và trao trả túi xách chứa hơn 160 triệu đồng tiền mặt cho anh Trần Hữu Hiệp. Đáng chú ý, hành khách này không để lại thông tin cá nhân trong hành lý, khiến việc xác định chủ sở hữu đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 11/9/2026, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp kiểm tra camera, tìm lại chiếc iPad cho chị Võ Thị Dịu Hiền. Cùng ngày, đơn vị phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài xác minh, hỗ trợ anh Phạm Minh Hoàng nhận lại chiếc đồng hồ Tissot bỏ quên tại khu vực soi chiếu an ninh.

Tiếp đó, ngày 22/9/2026, đồng chí Cao Văn Huy, Đội Kiểm soát ANQN 2, phát hiện và trao trả ví da chứa tiền cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cho anh Phạm Chí Trung tại nhà ga T3.

Đồng chí Nguyễn Song Thái Sang cùng đồng đội trao trả tài sản cho hành khách. Ảnh: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Chị Võ Thị Dịu Hiền vui mừng nhận lại tài sản. Ảnh: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Không chỉ hỗ trợ hành khách tìm lại tài sản thất lạc, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất còn chủ động giúp đỡ những trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe trong quá trình di chuyển.

Trong ca trực đêm 17/9 và rạng sáng 18/9/2026, Trung tá Nguyễn Thị Kim Yến kịp thời hỗ trợ một nữ hành khách có biểu hiện choáng, mệt sau khi xuống máy bay. Cán bộ đã giúp hành khách nghỉ ngơi và theo dõi tình trạng sức khỏe.

Những việc làm tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ còn được ghi nhận qua các thư cảm ơn từ hành khách trong nước và quốc tế, trong đó có nữ hành khách Alyssa A. Heady. Đây là sự động viên đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của hành khách đối với lực lượng Công an nhân dân.

Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, những hành động tuy bình dị nhưng giàu ý nghĩa trên góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trong lòng hành khách trong nước và quốc tế.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh



