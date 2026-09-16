Công an xác minh nguồn gốc số tiền 96.400.000 đồng được chuyển vào tài khoản của Nguyễn Hữu Việt ở Phú Thọ

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 96.400.000 đồng từ một người không quen biết, người đàn ông Phú Thọ đã chủ động trình báo công an xã Phú Mỹ để xác minh nguồn tiền và tìm người chuyển nhầm.

Mới đây, Công an xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ, đã hỗ trợ xác minh và hoàn tất thủ tục để anh Nguyễn Hữu Việt, trú trên địa bàn, trả lại 96.400.000 đồng được chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, anh Việt phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch nhận 96.400.000 đồng từ một người không quen biết. Nhận thấy khoản tiền này có thể được chuyển nhầm, anh chủ động thông báo với Công an xã Phú Mỹ để được hướng dẫn xử lý.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Phú Mỹ tiến hành rà soát thông tin giao dịch, xác minh nguồn gốc khoản tiền. Do giao dịch liên quan đến tài khoản ở địa phương khác, đơn vị đồng thời phối hợp với Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang để làm rõ người thực hiện giao dịch.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh T.T.D. (SN 1989, trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng điện tử, anh D. nhập sai thông tin nên số tiền 96.400.000 đồng được chuyển vào tài khoản của anh Việt.

Sau khi xác định được chủ tài khoản và nguyên nhân giao dịch, Công an xã Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Long Xuyên liên hệ, xác nhận thông tin với các bên và hướng dẫn thực hiện thủ tục hoàn trả. Trên cơ sở đó, anh Nguyễn Hữu Việt đã chuyển trả toàn bộ 96.400.000 đồng cho anh D.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra cẩn thận tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế sai sót. Trường hợp tài khoản nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

(Theo Công an tỉnh Phú Thọ)