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Công an xác minh, người đàn ông nằm giữa đường

Nhật Huy
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Công an phường Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, qua xác minh, người đàn ông nằm giữa đường Hòa Bình gây xôn xao mạng xã hội có tiền sử bệnh động kinh và bất ngờ ngất xỉu sau khi uống rượu.

Công an phường Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) xác nhận có vụ việc một người đàn ông đang đi bỗng nằm ra giữa đường Hòa Bình - đoạn trước Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều) vào trưa 30/10.

Qua xác minh, người đàn ông tên T.U.V. (SN 1999, quê Cà Mau). Trưa 30/10, sau khi anh V. uống rượu cùng một người bạn đã đi bộ đến đường Hòa Bình. Khi sang đường, tới đoạn giữa thì anh V. bất ngờ ngất xỉu và nằm giữa dòng xe cộ.

Hình ảnh người đàn ông nằm trên đường Hòa Bình, trước Công viên Lưu Hữu Phước, TP. Cần Thơ. (Ảnh cắt từ clip).

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa anh V. đến Công an phường Ninh Kiều để được hỗ trợ.

Nguyên nhân anh V. ngất ra đường ban đầu được cơ quan chức năng xác định có liên quan đến tiền sử bệnh động kinh của anh V. Qua kiểm tra nhanh, anh V. âm tính với ma túy.

Sau khi được chăm sóc tại trụ sở công an, sức khỏe anh V. sau đó ổn định và được cho về.

Theo Công an phường Ninh Kiều, sau khi clip vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự nhiều chú ý, kéo theo nhiều ý kiến bình luận và suy đoán về nguyên nhân sự việc liên quan tới ma túy. Công an khẳng định những suy đoán này không đúng sự thật.

Công an khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tránh đưa ra nhận định thiếu căn cứ, ảnh hưởng đến danh dự và quyền riêng tư của người liên quan.

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Công an phường Ninh Kiều

phường Ninh Kiều

người đàn ông nằm giữa đường

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