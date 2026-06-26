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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 500 triệu đồng đến tài khoản của Trần Quang Tuyến SN 1995

Nam An
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Công an xã Xuân Lũng (Phú Thọ) đã hỗ trợ xác minh, trao trả 500 triệu đồng cho người chuyển nhầm sau khi một người đàn ông chủ động trình báo vì bất ngờ nhận được khoản tiền lạ vào tài khoản.

Ngày 26/6, Công an xã Xuân Lũng (tỉnh Phú Thọ) vừa hỗ trợ một người dân nhận lại 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm sau khi người nhận chủ động trình báo, đề nghị xác minh để trả lại chủ sở hữu hợp pháp.

Theo đó, ngày 24/6, anh Trần Quang Tuyến (SN 1995, trú Khu 15, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) trong quá trình làm việc trên địa bàn xã bất ngờ nhận được 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Công an xác minh chuyển khoản nhầm 500 triệu đồng của Trần Quang Tuyến tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Công an xã Xuân Lũng hỗ trợ xác minh, trao trả 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Xác định đây không phải khoản tiền của mình và không biết người chuyển là ai, anh Tuyến đã chủ động đến Công an xã Xuân Lũng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Lũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là ông Vũ Văn Sâm (SN 1961, trú Khu 13, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ). Sau khi hướng dẫn các bên hoàn thiện các thủ tục theo quy định, lực lượng công an đã hỗ trợ hoàn trả đầy đủ số tiền 500 triệu đồng cho ông Sâm.

Theo Công an xã Xuân Lũng, hành động trung thực của anh Trần Quang Tuyến là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận. Trường hợp phát hiện tài khoản của mình nhận được tiền không rõ nguồn gốc hoặc do người khác chuyển nhầm, người dân cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo quy định, tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền này.

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