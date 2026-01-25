Công an xác minh clip nhóm thanh niên sàm sỡ cô gái, hành hung bạn trai nạn nhân tại hầm Kim Liên

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 24/1, mạng xã hội lan truyền nội dung một vụ quấy rối tình dục xảy ra vào đêm 23, rạng sáng 24/1.

Theo phản ánh, sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng giải U23 châu Á, nhiều người hâm mộ tại Hà Nội đổ ra đường ăn mừng.

Tại hầm Kim Liên, khi lượng lớn người dân tụ tập hò reo ăn mừng chiến thắng thì một cô gái tố cáo bị nhóm thanh niên quấy rối tình dục. Khi bạn trai của cô gái phản ứng, nhóm này còn tấn công hội đồng đôi nam nữ.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên đang hành hung một nam giới được cho là bạn trai của người phụ nữ bị sàm sỡ.

Tối 24/1, trao đổi với PV Báo Công lý, lãnh đạo Công an phường Kim Liên, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên sàm sỡ phụ nữ, hành hung bạn trai nạn nhân đã gây xôn xao mạng xã hội.

Theo vị này, đơn vị đã nắm được thông tin đang gây xôn xao mạng xã hội, đồng thời cũng đã xem được clip trên, tuy nhiên địa phận hầm chui Xã Đàn - Kim Liên thuộc giáp ranh địa bàn của các phường Kim Liên, Bạch Mai và Văn Miếu, nên các đơn vị đều đang xác minh.

“Thêm nữa, chúng tôi cũng chưa tiếp nhận trình báo của bị hại, nếu bị hại không ra trình báo, công tác xác minh sẽ gặp khó khăn. Nếu bị hại đến Công an phường Kim Liên trình báo, chúng tôi sẽ thông tin lại cho cơ quan báo chí”, vị lãnh đạo Công an phường Kim Liên cho hay.