Sau 2 ngày xác minh, Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã tìm lại và trao trả chiếc túi xách chứa đồng hồ Rolex trị giá 400 triệu đồng cùng 70 triệu đồng ngoại tệ cho hành khách bỏ quên.

Theo thông tin từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết, sau 2 ngày tiếp nhận trình báo, bằng các biện pháp xác minh khẩn trương, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất đã tìm lại và trao trả đầy đủ chiếc túi xách bị thất lạc cho hành khách Trần Văn H. Bên trong túi có đồng hồ Rolex trị giá khoảng 400 triệu đồng cùng số ngoại tệ trị giá khoảng 70 triệu đồng.

Trước đó, ngày 1/11, anh Trần Văn H. nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay VN307 từ sân bay Narita (Nhật Bản) đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, anh H. di chuyển xuống khu vực nhận hành lý. Trong quá trình đưa hành lý qua khu vực kiểm tra soi chiếu của lực lượng Hải quan, do mang theo nhiều đồ đạc, anh đã sơ ý để quên một chiếc túi xách tay.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã tìm lại và trao trả đầy đủ chiếc túi xách bị thất lạc cho hành khách. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Sau khi về đến nhà, phát hiện chiếc túi xách bị thất lạc, anh H. nhanh chóng quay lại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trình báo. Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, trích xuất dữ liệu camera giám sát tại khu vực liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xác định một nam hành khách quốc tịch Trung Quốc đã cầm nhầm chiếc túi xách của anh H.

Tiếp tục xác minh thông tin, cán bộ, chiến sĩ đã xác định được địa điểm lưu trú của hành khách này tại Bà Rịa - Vũng Tàu và trực tiếp đến làm việc. Tại đây, nam hành khách xác nhận đã cầm nhầm túi xách và tự nguyện bàn giao lại toàn bộ tài sản bên trong.

Ngày 3/11, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã liên hệ với anh H. và tổ chức trao trả đầy đủ chiếc túi xách cùng tài sản bên trong. Nhận lại tài sản có giá trị lớn, anh H. bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và kịp thời hỗ trợ hành khách.

Việc nhanh chóng xác minh, tìm lại và trao trả tài sản cho hành khách tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, gần gũi và vì Nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách khi làm thủ tục đi, đến tại sân bay cần chủ động bảo quản tư trang, hành lý cá nhân; chú ý kiểm tra kỹ tài sản sau khi qua khu vực soi chiếu, nhận hành lý và trước khi rời nhà ga. Đối với tiền mặt và tài sản có giá trị lớn, hành khách cần có biện pháp bảo quản phù hợp, hạn chế mang theo số lượng lớn khi không thực sự cần thiết. Trường hợp phát hiện thất lạc hoặc nghi bị mất tài sản, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng tại cảng hàng không để được hỗ trợ, xác minh và xử lý kịp thời.