Công an xã có được dừng xe, xử phạt vi phạm giao thông không?

Căn cứ điều 11 thông tư số 12/2010, công an xã, phường có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, công an xã, phường tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã, phường. Việc tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của công an cấp trên.

Điều 3 nghị định số 27/2010 quy định, việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã, phường phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ thực hiện trong những trường hợp cần thiết và do người có thẩm quyền quyết định bằng văn bản. Các trường hợp cần thiết gồm:



Trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị - xã hội, hoạt động văn hóa, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

Các đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc của giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp...

Trường hợp không có cảnh sát giao thông đi cùng thì lực lượng cảnh sát khác và công an xã, phường thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công an xã, phường được phép độc lập tuần tra, kiểm soát giao thông nhưng phải tuân theo kế hoạch và quyết định của công an cấp trên ban hành trước đó, không được tự tổ chức tuần tra, xử lý.

Công an xã, phường chỉ được tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, liên thôn... thuộc địa bàn quản lý và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Nghiêm cấm việc công an xã dừng xe, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Công an xã, phường được quyền xử lý các hành vi: điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh, đỗ xe ở lòng đường trái quy định. Điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ...

Khi xử lý vi phạm, chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 500.000 đồng với hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Trưởng công an phường có thẩm quyền xử phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 2,5 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không vượt quá 5 triệu đồng.