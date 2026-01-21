Công an vừa thông báo khẩn tới người dùng Zalo, Facebook

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, nổi lên tình hình tội phạm lợi dụng hoạt động trung gian thanh toán thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn tài chính để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường núp bóng doanh nghiệp, công ty tài chính, ngân hàng để lừa đảo người dân, gây thiệt hại lớn về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu cá nhân.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) để đăng tải thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng, thu nhập ổn định, không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm, chủ yếu nhắm vào người lao động trẻ, sinh viên, phụ nữ, người có nhu cầu tìm việc gấp.

Sau khi tuyển dụng, các đối tượng tổ chức hoạt động theo mô hình “công ty”, “chi nhánh”, trang bị máy tính, tai nghe, phần mềm gọi điện qua Internet và cung cấp kịch bản có sẵn cho nhân viên. Nội dung chính là giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính; Gọi điện tư vấn mở tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử, khoản vay tiêu dùng; Thu thập trái phép thông tin cá nhân, hình ảnh CCCD, thông tin thẻ, mã OTP của người dân.

Ảnh minh hoạ ﻿

Khi nạn nhân tin tưởng và đồng ý, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn mở thẻ tín dụng, kích hoạt thẻ; Lợi dụng các cổng thanh toán trung gian, ví điện tử để tạo đơn hàng khống, rút tiền từ thẻ tín dụng của nạn nhân; Chiếm đoạt từ 4% đến 20% số tiền hoặc toàn bộ hạn mức thẻ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đáng chú ý, các đối tượng còn chỉ đạo nạn nhân nói dối ngân hàng khi bị kiểm tra, che giấu hành vi rút tiền trái quy định, nhằm kéo dài thời gian phạm tội.

Hành vi trên không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân mà còn làm lộ lọt, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân: Không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh CCCD, thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội.

Người dân cần cảnh giác với các lời mời tuyển dụng, tư vấn tài chính “việc nhẹ - lương cao”, không rõ địa chỉ pháp lý; Không cho người khác mượn, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ tín dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi có nhu cầu vay vốn, mở thẻ, người dân chỉ liên hệ trực tiếp tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp và nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk﻿