Công an Vĩnh Long thông tin vụ 3 người trong một gia đình tử vong

Ca Linh |

Lực lượng chức năng tại Vĩnh Long đã bàn giao thi thể 3 người trong một gia đình tử vong cho người thân của họ an táng.

Liên quan vụ 3 người trong một gia đình ngụ ấp Cây Gòn, xã Trà Ôn tử vong, ngày 30-9, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin về vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 28-9, người dân phát hiện ông H.V.N (sinh năm 1959), bà H.T.Nh (sinh năm 1957) và ông H.V.S (sinh năm 1988) - cùng ngụ ấp Cây Gòn - tử vong trong căn chòi tại vườn nhà nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Trà Ôn và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Qua tiến hành các hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long xác định nguyên nhân 3 người tử vong là do điện giật. Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng.

Thông báo khẩn tới 14 tỉnh, thành phố

