Công an Việt Nam - Lào đã bắt gần 40.000 người, thu giữ hơn 60 tấn ma túy trong 3 năm

Chiều nay (14/10), tại Hà Nội, Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy diễn ra với nhiều hoạt động quan trọng, trong đó, Hội nghị tổng kết một số kết quả cụ thể qua 3 năm thực Kế hoạch 376 và Phương án nghiệp vụ số 2 về phòng, chống ma túy.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), từ tháng 7/2021 đến 6/2024, Công an 10 tỉnh giáp Lào đã phát hiện, bắt giữ 14.131 vụ, 19.961 đối tượng, thu giữ 1.910,15 kg ma túy các loại, 3.095.093 viên ma túy tổng hợp, 3.448 cây thuốc phiện, cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị.

Tại Lào, các lực lượng chức năng của Lào đã điều tra, phát hiện và triệt phá 15.859 vụ án ma tuý, bắt 23.458 đối tượng, trong đó có 560 đối tượng người nước ngoài; tang vật thu giữ gồm hơn 158.945.229 viên ma túy tổng hợp (tương đương khoảng 15,9 tấn), 12,5 tấn ma túy đá, 26,6 tấn cần sa, 1,7 tấn heroin, 1,886 tấn thuốc phiện, 9.836 viên thuốc lắc, 3,6 tấn Ketamine, 6,8 kg cocain, 78,5 tấn tiền chất ma túy, phá hủy 1.896/3.288 ha trồng cây thuốc phiện tại 9 tỉnh phía Bắc.

Công tác phối hợp đấu tranh chuyên án chung: Năm 2022, lực lượng Công an hai nước đã phối hợp đấu tranh 2 chuyên án chung do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an xác lập, 1 chuyên án chung do Công an tỉnh Điện Biên xác lập.

Năm 2023, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đấu tranh 5 chuyên án chung. Từ đầu năm 2024 đến nay, hai bên đã phối hợp điều tra chung 6 chuyên án, trong đó điển hình là chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyên trái phép chât ma túy từ Campuchia, Lào về TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh tiêu thụ, băt 2 đối tượng, thu giữ 110 kg ma túy tổng hợp.

Mở rộng vụ án khám xét thu giữ 100 kg ma túy tổng hợp, bắt 8 đối tượng trong đó có 2 đối tượng người Lào. Tổng số vật chứng thu giữ là 210 kg ma túy tổng hợp MDMA và Ketamine.