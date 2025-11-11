Công an vào cuộc xác minh vụ khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Cụ thể, trong đoạn clip được chị N.Y.Q quay khi đứng trước quầy lễ tân, phía sau là nhân viên, kèm theo nội dung cho biết, trước đó chị đặt phòng tại khách sạn Royal Hotel số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Toàn bộ tiền đặt phòng, chị đã thanh toán đầy đủ cho 3 ngày, trong đó ngày 7/11 nhận phòng và trả phòng ngày 10/11.

Thông tin khách hàng phản ánh

Khách hàng nêu lý do, do ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển ra Hà Nội của người này gặp bất lợi. Đến rạng sáng ngày 8/11 chị Q. mới có mặt để nhận phòng. Tuy nhiên, chị vô cùng bất ngờ khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo chị đến muộn, không còn phòng và đã cho người khác thuê.

“Tôi đã thanh toán toàn bộ tiền, được quyền nhận phòng và khách sạn phải giữ phòng cho tôi. Nhân viên khách sạn cũng không thông báo check-in khi đến thì cho người khác thuê. Thôi lúc đó nghĩ bỏ 3 đêm cũng được, họ cho 1 phòng ngủ tạm vì ra tới nơi 2h sáng, trời mưa nhưng không nhận được hỗ trợ. Thà họ nói với mình một câu xin lỗi, phòng cho người khác mướn…”, chị Q. chia sẻ, đồng thời cho biết phải đón taxi đi tìm khách sạn khác ngay trong đêm.

Phía khách sạn đang tìm cách giải quyết với khách hàng

Liên quan đến thông tin trên, sáng 11/11, trao đổi với PV, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, hiện tại đơn vị đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ và sẽ có thông tin cụ thể với báo chí.

Được biết, ngày hôm qua (10/11), sau khi thông tin trên mạng xuất hiện phản ánh của khách hàng, phía khách sạn đã liên hệ với mong muốn gửi lại tiền khách đã thanh toán trước đó nhưng chị Q. không hài lòng với cách giải quyết này.