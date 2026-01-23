Ngày 23-1, lãnh đạo Công an phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh tố cáo của một chủ ô tô về việc tài sản bị phá hoại trên địa bàn.



Chiếc xe bị cào xước sơn. Ảnh: B.N.

Trước đó, cùng ngày, trên trang Facebook cá nhân, chị Đ.B.N. đăng tải bài viết phản ánh việc chiếc ô tô Mercedes GLC200 của mình bị phá hoại vào tối 18-1 tại khu vực Phùng Khoang (phường Đại Mỗ).

Chị N. cho biết khoảng từ 19 giờ 55 phút đến 21 giờ 20 phút ngày 18-1, chị đỗ xe trước một trung tâm tiếng Anh để đi ăn tối theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng gần đó. Thời điểm này, trung tâm tiếng Anh này đã đóng cửa, tắt điện và chị có để lại số điện thoại trên xe để thuận tiện liên hệ khi cần.

Tuy nhiên, hình ảnh từ camera an ninh sau đó ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ với chủ xe mà lớn tiếng. Người này cùng con gái đã có hành vi bẻ gương chiếu hậu và dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe.

Theo phản ánh của chủ xe, dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, hai mẹ con vẫn tiếp tục to tiếng và dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí xung quanh thân.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng nhận thấy vụ việc có tính chất phá hoại tài sản, chị đã đến Công an phường Đại Mỗ trình báo, đồng thời cung cấp các đoạn clip trích xuất từ camera của xe và camera khu vực.

Ngày hôm sau, chị N. chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi, song theo phản ánh, phía bên kia tỏ ra thiếu thiện chí.

Những hình ảnh chiếc xe Mercedes có vết xước sâu

Cùng ngày, chủ xe mang phương tiện đến gara kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Kết quả cho thấy tổng chi phí sửa chữa ước tính ban đầu gần 120 triệu đồng.

Liên quan đến việc này, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc công ty luật Minh Bạch, cho biết cho biết hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Trong trường hợp cơ quan chức năng định giá thiệt hại trên 50 triệu đồng, khung hình phạt mà người có hành vi làm hư hỏng chiếc xe sẽ phải đối mặt là 2-7 năm tù, theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài trách nhiệm hình sự, người có hành vi cố ý cào xước, bẻ gương, đập kính còn phải bồi thường cho chủ xe, nếu như chủ xe được bảo hiểm chi trả, cơ quan bảo hiểm sẽ yêu cầu người có hành vi làm hư hại chiếc xe phải bồi thường cho công ty bảo hiểm số tiền đã khắc phục thiệt hại từ việc sửa chữa xe.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, trường hợp chủ ô tô đỗ xe không đúng quy định, chủ nhà có thể liên hệ số điện thoại ghi trên xe để yêu cầu đưa ô tô đi chỗ khác, hoặc phản ánh tới cơ quan chức năng. Nếu vì bức xúc mà có hành vi làm hư hỏng tài sản của người khác thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.