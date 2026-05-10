Công an vào cuộc vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM

Minh Tuệ
|

Tối 10/5, Công an phường Rạch Dừa (TP.HCM) cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh clip vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó được đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó. Theo clip, một người đàn ông yêu cầu shipper cắt lông cho con chó của mình nhưng người này từ chối.

Lúc này, người đàn ông đã nắm 2 chân sau của chú chó và giơ lên đánh vào người shipper nhiều lần. Thậm chí, người đàn ông còn ném thẳng vào người shipper dù chú chó vùng vẫy kêu la thảm thiết.

Hình ảnh nam shipper bị hành hung

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục chửi bới, nhiều lần dọa đánh shipper. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều lượt bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người đều hết sức bất bình về hành vi của người đàn ông áo trắng đối với shipper; đồng thời chỉ trích hành vi ngược đãi vật nuôi của người này.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Rạch Dừa, TP.HCM. Hiện Công an đã nắm bắt thông tin, và đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

