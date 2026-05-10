Công an vào cuộc vụ nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó ở TP.HCM

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh nam shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó. Theo clip, một người đàn ông yêu cầu shipper cắt lông cho con chó của mình nhưng người này từ chối.

Lúc này, người đàn ông đã nắm 2 chân sau của chú chó và giơ lên đánh vào người shipper nhiều lần. Thậm chí, người đàn ông còn ném thẳng vào người shipper dù chú chó vùng vẫy kêu la thảm thiết.

Hình ảnh nam shipper bị hành hung

Chưa dừng lại, người đàn ông tiếp tục chửi bới, nhiều lần dọa đánh shipper. Đoạn clip đăng tải nhận khá nhiều lượt bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng.

Hầu hết mọi người đều hết sức bất bình về hành vi của người đàn ông áo trắng đối với shipper; đồng thời chỉ trích hành vi ngược đãi vật nuôi của người này.

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Rạch Dừa, TP.HCM. Hiện Công an đã nắm bắt thông tin, và đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.