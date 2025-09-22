Công an vào cuộc vụ cô gái tố bị tài xế taxi ở Ninh Bình sàm sỡ: Nam tài xế lên tiếng bất ngờ

Chiều 22/9, lãnh đạo Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết đã nhận được đơn trình báo của một cô gái về việc bị tài xế taxi trên địa bàn sàm sỡ. Sau khi nhận trình báo, Công an phường Hoa Lư đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc.

Công an phường Hoa Lư sẽ xác định hiện trường nơi xảy ra sự việc, sau đó mới tiến hành xử lý sự việc theo các quy định của pháp luật, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao bài đăng của một cô gái tên N.B.M. (sinh năm 2005, trú phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, hiện học tập tại Hà Nội) tố bị tài xế taxi ở Ninh Bình sàm sỡ.

Theo chia sẻ của M., cô đi du lịch ở Ninh Bình một mình để trải nghiệm và tham quan. Khoảng 7 giờ sáng ngày 22/9, trời mưa to nên M. bắt một chiếc taxi trước Bệnh viện Đại học Y Dược Cổ truyền Ninh Bình (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và yêu cầu nam tài xế chở đến quán cafe gần nhất. Tuy nhiên khi đến nơi, quán này chưa mở cửa.

M. chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội.

Lúc này, tài xế tỏ ra vui vẻ và đề nghị chở M. đi tham quan quanh Ninh Bình chờ quán cafe mở cửa, đồng thời cũng tiện đường tài xế đi đón thêm khách. Do trời chưa tạnh mưa, xuống đợi cũng khó nên M. đồng ý. Trong lúc lái xe, người tài xế trò chuyện về gia đình, vợ con. M. ngồi ở ghế sau ngắm mưa và trò chuyện với tài xế, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Tuy nhiên, khi đến đoạn rẽ vào Khu du lịch Tràng An, tài xế dừng xe dưới một gốc cây đa nói là chờ ở đây xem có ai lên xe không? Theo lời cô gái, lúc đó trời mưa to, cô ngồi phía sau lướt điện thoại, không cảnh giác. Bất ngờ một lát sau, nam tài xế quay hẳn xuống hàng ghế sau, nhìn chằm chằm rồi chạm tay vào vùng ngực của M., buông lời thô tục. Sau đó, tài xế xuống còn nhào xuống áp sát, định động chạm thêm.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến M. hoảng loạn, hét lớn trong bất lực vì cửa xe bị khóa. Sau đó, M. van xin tài xế nhưng người này vẫn trêu chọc: "Cháu không nói, chú không nói thì ai mà biết".

Tài xế được M. nhắc đến trong sự việc phủ nhận có hành động thô thiển với cô gái.

Vẫn theo lời M., sau khi có hành động thô thiển, tài xế quay lại ghế lái, coi như không có chuyện gì xảy ra rồi chở cô gái về điểm đón ban đầu theo yêu cầu của nữ du khách. Trên xe, người tài xế vẫn cố tình bắt chuyện, hỏi han. Đến nơi, M. thanh toán tiền xong thì vội vàng, sợ hãi xuống xe trong khi trời vẫn đang mưa. M. cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, cô mặc rất kín đáo với quần dài và áo chống nắng.

Khi về nhà, M. đã dò được Zalo và biển số xe của tài xế, sau đó đăng tải sự việc lên mạng xã hội.

Về phía tài xế T.N. - người được M. đề cập trong bài tố, trao đổi với Tri thức - Znews sáng 22/9, người này khẳng định "không có bất kỳ hành vi quấy rối nào" đối với nữ du khách này. Ông N. cho rằng cô gái này tố nhưng không đưa ra bằng chứng và ông đợi làm việc với công an.