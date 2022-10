Công an vào cuộc vụ 2 tuyển thủ đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tấn công nhau trong buổi tập

Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết (bìa phải) đứng trước nguy cơ bị kỷ luật nặng sau khi đánh nhau khi đang tập luyện - Ảnh: FBNV

Ngày 3-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận và cho biết, đơn vị có tiếp nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi) - vận động viên đội tuyển đấu kiếm Việt Nam, tố bị vận động viên cùng đội là Vũ Thành An hành hung trong quá trình luyện tập.

"Hiện chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác minh đơn tố cáo theo quy định của pháp luật, khi có thông tin chính thức về vụ việc sẽ thông tin sau", vị đại diện nói.

Trước đó, một thành viên ban huấn luyện đội tuyển đấu kiếm Việt Nam xác nhận với Tuổi Trẻ Online có sự việc xô xát giữa hai vận động viên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội.

Trong buổi tập ngày 23-9, do có xích mích nên cả Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết đều không hài lòng về nhau. Hai người thậm chí còn cầm kiếm vụt nhau trước sự chứng kiến của nhiều thành viên trong đội. Hậu quả khiến cả hai đều bị thương.

Hai vận động viên này đều thuộc biên chế của đội tuyển đấu kiếm Hà Nội nhưng đang trong quá trình tập trung đội tuyển quốc gia.

Sau sự việc, Văn Quyết cho biết phải vào viện điều trị và đã có đơn tố Vũ Thành An gửi đến lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm.

Tuyển thủ Vũ Thành An cho biết: "Lúc đó tôi và Quyết vừa đấu xong, Quyết thua. Sau khi để thua, Quyết có thái độ giống như thủ môn bóng đá quay mặt lại khi bắt quả phạt đền 11m.

Tôi bực nên có dùng kiếm đánh mạnh vào Quyết để cảnh cáo cậu ấy không nên như vậy, Quyết sau đó bỏ mũ ra và chửi tôi rất hỗn xược. Tôi đang đi găng tay và có xông lên đấm Quyết, Quyết đấm lại khiến tôi choáng. Hai bên sau đó cầm kiếm vụt nhau. Tôi không rõ Quyết thương tích thế nào, tôi thì tím hết mắt, trán".

Vũ Thành An là "tượng đài" của đấu kiếm Việt Nam - niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi anh đã giành 7 huy chương vàng tại 4 kỳ SEA Games liên tiếp, giành vé đến Olympic 2016.

Trong khi đó Nguyễn Văn Quyết chính là đàn em của Vũ Thành An ở đội tuyển Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia. Kém Thành An 5 tuổi, Văn Quyết từng được Thành An dạy dỗ, chỉ bảo rất nhiều trong suốt những năm tháng qua.

Nếu Thành An giống như biểu tượng của đấu kiếm Việt Nam thì Văn Quyết được kỳ vọng sẽ là người kế cận vị trí của Thành An trong thời gian tới ở nội dung kiếm chém.