Công an vào cuộc làm rõ thông tin vỡ hụi "khủng" tại TP HCM

Ngày 27-9, Công an xã Xuân Thới Sơn và Công an TP HCM đang xác minh thông tin vụ vỡ hụi hàng chục tỉ đồng trên địa bàn xã Xuân Thới Sơn. Chủ hụi được cho là bà M.D. (ngụ đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn).

Bà D. cũng là chủ nhiều dây hụi trên địa bàn. Một số người là nạn nhân cho rằng bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội, tổ chức nhiều dây hụi với sự tham gia của các hụi viên ở nhiều tỉnh, thành với lãi suất hứa hẹn khoảng 10%.

Nhiều người tụ tập tại nhà bà D. ở xã Xuân Thới Sơn, TP HCM

Nhiều người đã truy tìm bà D. khi nghe thông tin "không ổn". Tuy nhiên, bà D. vẫn gặp các hụi viên để tìm hướng giải quyết.

Khi các nạn nhân đến nhà, bà D. nói rằng bà không bỏ trốn song đang bệnh nên hạn chế tiếp xúc đông người.

Lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc, lập hồ sơ ghi nhận lời khai của các bên.

Lực lượng chức năng đến bảo vệ an ninh

Một trong những người đứng ngồi không yên là chị A.L (ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM). Chị L. đã góp tổng cộng 2,7 tỉ đồng để chơi hụi do bà D. tổ chức. Chỉ còn vài ngày nữa chị sẽ hốt hụi nhưng nhận được tin "không vui" khi mạng xã hội lan truyền thông tin bà D. "vỡ hụi".

Chị L. cho biết khá bất an, bấn loạn. Không chỉ bản thân đang điêu đứng, chị L. cho biết chị gái mình cũng tham gia đường dây hụi này 2,6 tỉ đồng.

Trong số những người tìm đến nhà bà D., chị N.T.H (ngụ xã Đông Thạnh, TP HCM) tham gia đường dây hụi với số tiền 3 tỉ đồng.

Chị H. cũng là một trong những người còn vài ngày nữa sẽ hốt hụi và đã hoảng hốt khi nghe tin bà D. không còn khả năng chi trả.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ.



