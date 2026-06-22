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Công an vào cuộc 2 người phụ nữ chặn xe, thu tiền ô tô chở khách du lịch ở Sầm Sơn

Tuấn Minh
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Lực lượng chức năng ở Sầm Sơn đã làm rõ vụ việc 1 tài xế ô tô chở khách du lịch bị 2 người phụ nữ chặn xe, thu tiền trông giữ dù không sử dụng dịch vụ.

Ngày 22-6, thông tin từ UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận thông tin vụ việc một tài xế ô tô đưa khách du lịch tới tham quan di tích hòn Trống Mái, thuộc khu du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), bị 2 người phụ nữ yêu cầu nộp tiền trông giữ xe và đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Công an vào cuộc 2 người phụ nữ chặn xe, thu tiền ô tô chở khác du lịch ở Sầm Sơn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn làm việc với 2 người phụ nữ có hành vi chặn xe ô tô, thu tiền dù gây bức xúc. Ảnh: Công an phường Sầm Sơn

Trước đó, 2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại sự việc tài xế đang chờ khách lên xe thì 2 phụ nữ đến yêu cầu phải gửi xe và nộp 40.000 đồng.

Tuy nhiên, tài xế không đồng ý vì cho rằng mình không dùng dịch vụ (đỗ xe trong bãi xe) mà chỉ đang chờ khách rồi sẽ rời đi ngay.

Thế nhưng, 2 người phụ nữ không đồng ý và yêu cầu tài xế phải trả 20.000 đồng mới được đi. Khi tài xế nhất quyết không trả, họ đã chặn đầu xe và dùng thanh gỗ gõ vào phương tiện.

Để tránh xảy ra rắc rối, 1 vị khách trong đoàn đã trả số tiền 20.000 đồng mới được rời đi.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn xác định, sự việc xảy ra gần bãi xe Chung Mới, khu vực đường lên di tích hòn Trống Mái. Bãi giữ xe này được ký hợp đồng với UBND phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn cũ.

Sự việc trong clip xảy ra vào ngày 21-6, khi đó tài xế điều khiển xe khách đến gần khu vực bãi xe, cho khách xuống tham quan hòn Trống Mái rồi di chuyển đi. Sau đó, khi quay lại đón khách, 2 người phụ nữ làm việc tại bãi giữ xe đến yêu cầu trả tiền trông giữ phương tiện.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Sầm Sơn phối hợp làm việc với những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước sự việc trên, Công an phường Sầm Sơn đã yêu cầu đơn vị quản lý bãi xe tăng cường chấn chỉnh tác phong, thái độ phục vụ, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý và trông giữ phương tiện, không để xảy ra các hành vi, hình ảnh gây bức xúc trong nhân dân và du khách

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