Công an tung lực lượng truy bắt phạm nhân Huỳnh Văn Đời

Tâm Quân |

Khi phát hiện phạm nhân Huỳnh Văn Đời, người dân phải báo ngay cho Công an xã Tân Phước 2 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

Ngày 12-1, Công an xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng truy bắt phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984; ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Công an truy bắt Huỳnh Văn Đời: Cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác - Ảnh 1.

Phạm nhân Huỳnh Văn Đời. Ảnh: Công an xã Tân Phước 2

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 10-1, khi đang chấp hành án 1 năm tù tại Trại giam Phước Hòa (Cục C10, Bộ Công an) ở tỉnh Đồng Tháp, phạm nhân Huỳnh Văn Đời đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Công an xã Tân Phước 2 thông báo đến người dân nắm thông tin và đề nghị người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ an toàn cho gia đình. Khi phát hiện phạm nhân Đời, người dân phải báo ngay cho Công an xã Tân Phước 2 (số điện thoại: 0783.735.113) hoặc cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.

Tại tỉnh An Giang, lực lượng công an cũng đang tung lực lượng truy bắt bị can La Hoàng Hôn (SN 1999; ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Bị can này bị tạm giam về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngày 8-1, khi đang bị giam giữ chung buồng giam với 3 bị can khác tại Phân trại Tạm giam Giồng Riềng, Hôn đã cùng 3 bị can bỏ trốn nên bị truy nã.

Hôm sau, 3 bị can khác đã được công an bắt trở lại; còn Hôn vẫn đang lẩn trốn.

Huỳnh Văn Đời

