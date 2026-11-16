Công an truy xét nhóm 5 thiếu niên ở Đồng Nai cướp tiền, vé số

Sau khi dùng vũ lực khống chế, đánh một thiếu niên, nhóm 5 người đã chiếm đoạt 650.000 đồng và 47 tờ vé số.

Ngày 16/11, Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) thông tin truy xét, làm rõ nhóm 5 thanh thiếu niên liên quan vụ dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của một thiếu niên bán vé số.

Trước đó, khoảng 8h ngày 8/11, Công an phường Trảng Bom tiếp nhận tin báo của gia đình em N.H.K. (SN 2011, trú xã An Viễn) về việc em bị một nhóm thanh thiếu niên chiếm đoạt 650.000 đồng và 47 tờ vé số vào tối 7/11.

Nhóm 5 thiếu niên cướp tiền, vé số ở TP Đồng Nai. (Ảnh: Công an phường Trảng Bom)

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xác minh, thu thập thông tin, làm việc với người bị hại và những người liên quan, đồng thời tổ chức truy xét nhóm nghi vấn.

Qua xác minh, công an xác định 5 người liên quan gồm N.M.V. (SN 2013, trú xã An Viễn); T.Q.H. (SN 2012); N.T.Đ. (SN 2011); B.T.T. và L.Q.C. (cùng SN 2010, trú phường Trảng Bom). Những người này quen biết nhau ngoài xã hội và đều đã nghỉ học.

Đến 13h cùng ngày, chỉ sau 5 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trảng Bom đưa cả 5 người về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, những người liên quan khai nhận khoảng 22h ngày 7/11, em N.H.K. đi ngang qua một quán nước trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom, nơi nhóm 5 người đang ngồi chơi.

Tại đây, T.Q.H. gọi K. vào và hỏi mượn 6.000 đồng. Trong lúc K. lấy tiền, H. phát hiện em mang theo 650.000 đồng nên tiếp tục hỏi mượn 200.000 đồng nhưng bị từ chối. Từ đó, H. nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản và rủ những người còn lại cùng tham gia.

Sau khi bàn bạc, H. lấy lý do nhờ K. chở về nhà rồi dẫn em vào một con hẻm gần đó. Khi phát hiện khu vực vắng người, H. yêu cầu K. dừng xe và ra hiệu cho những người đi cùng hỗ trợ.

Lúc này, H. dùng tay giữ K., những người còn lại cùng tham gia khống chế, lục soát và lấy đi 650.000 đồng cùng 47 tờ vé số. Trong quá trình xảy ra sự việc, B.T.T. còn dùng tay đánh vào đầu K. khi em chống cự.

Công an phường Trảng Bom xác định vụ việc có dấu hiệu của tội Cướp tài sản, quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự. Đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cả 5 người liên quan đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có trường hợp chưa đủ 14 tuổi. Vụ việc cũng đặt ra cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên nghỉ học sớm, thiếu sự quản lý, giáo dục, tụ tập và có hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Trảng Bom khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý thời gian sinh hoạt, các mối quan hệ xã hội và hoạt động của con em; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch chuẩn, tụ tập đêm khuya hoặc có hành vi đe dọa, xâm phạm tài sản của người khác.

Đồng thời, phụ huynh cần phối hợp với nhà trường và lực lượng công an trong công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ cơ sở.