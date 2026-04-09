Ngày 9-4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định truy tìm Đào Thị Thu Trang (SN 1989, trú tại CT4B, khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội) để giải quyết theo đơn tố giác của công dân.



Theo Công an TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn tố giác Đào Thị Thu Trang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỉ đồng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện. Tuy nhiên, người phụ nữ này sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.

Trong quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang hiện đang ở đâu. Ngày 7-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.

Ai biết hoặc nhìn thấy Đào Thị Thu Trang ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý 0944345333) hoặc qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.