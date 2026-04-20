HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an truy tìm người lấy 128 triệu đồng bị bỏ quên tại ATM

PHÙNG QUANG |

Một người đàn ông tại Khánh Hòa đã bỏ quên 128 triệu đồng trong cây ATM sau khi thực hiện giao dịch. Ngay sau đó, số tiền này bị người đến sau lấy đi, hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, truy tìm người liên quan.

Ngày 19/4, lãnh đạo Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Công an truy tìm người chiếm giữ 128 triệu đồng tại ATM ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại ATM (người khoanh đỏ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h15 ngày 1/4/2026 tại cây ATM đặt tại số 151 Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh (Khánh Hoà). Thời điểm này, một người đàn ông trú tại địa phương đến nạp 128 triệu đồng vào tài khoản qua máy ATM. Sau khi thực hiện giao dịch, hệ thống đã trả lại toàn bộ số tiền vào hộc máy. Tuy nhiên, do sơ suất, người này rời đi mà không nhận lại tiền.

Ngay sau đó, một người khác đến giao dịch đã phát hiện số tiền còn trong máy và lấy toàn bộ rồi rời khỏi hiện trường. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này điều khiển xe mô tô, mặc áo kẻ, rời đi vội vã sau khi lấy tiền.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để làm việc, phối hợp giải quyết. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp cho công an phường qua số điện thoại trực ban: 02583.857.867 để phục vụ công tác xác minh.

Cơ quan công an khuyến cáo rằng, mọi hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Hiện video camera hiện trường đã được trích xuất và đang được sử dụng phục vụ điều tra.

Tags

Nguyễn Chí Thanh

Công an phường Bắc Cam Ranh

truy tìm người chiếm giữ tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại