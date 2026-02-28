Công an truy đuổi, chặn lối thoát để bắt 2 kẻ trộm chó manh động

Ngày 28-2, thông tin từ Công an xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiếp tục điều tra vụ 2 đối tượng trộm chó trên địa bàn vừa bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng trộm chó bị bắt cùng tang vật

Trong quá trình truy đuổi, đối tượng manh động dùng súng xung điện, bình hơi cay chống trả lực lượng làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 27-2, Công an xã Long Cang làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên các tuyến đường giao thông trọng điểm của địa bàn. Khi qua khu vực đông dân cư, lực lượng phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường, trên xe có chở bao nilon khá nặng, nghi vấn đi bắt chó trộm.

Khi công an ra hiệu lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra, đối tượng tăng tốc bỏ chạy. Quyết không thể để nghi phạm trốn thoát, lực lượng công an bám sát theo. Lúc này, đối tượng ngồi sau xe máy dùng súng điện tự chế, bình hơi cay chống trả quyết liệt.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường dài, cuối cùng công an xã chặn lối thoát ra lộ, lao vào khống chế bắt giữ 2 đối tượng cùng toàn bộ dụng cụ gây án.

Tang vật thu giữ gồm 2 con chó đã bị bắn chết cùng dụng cụ để săn bắt chó. Tên, tuổi 2 đối tượng đang được công an xác minh do lời khai chưa đầy đủ và có dấu hiệu không trung thực.