Công an truy bắt nhanh Hồ Minh Thuận

Sáng 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Minh Thuận (28 tuổi, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Lực lượng chức năng đưa đối tượng Thuận đi thu hồi tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện An Phú báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang về việc phát hiện ông Nguyễn Văn Thuận (52 tuổi, trú tại huyện An Phú, là tài xế xe ôm) nằm chết trên Quốc lộ 91C (đường dẫn cầu Long Bình) đoạn thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú.

Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, có dấu hiệu của hành vi giết người, cướp tài sản. Thời điểm phát hiện nạn nhân bị sát hại vào khoảng 21h30' ngày 27/9. Nơi nạn nhân bị sát hại là đoạn đường vắng vẻ, không có đèn đường, gần khu vực biên giới.

Lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Tối cùng ngày, công an đã nhanh chóng xác định, bắt giữ nghi phạm Hồ Minh Thuận khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở xã Quốc Thái.

Tại cơ quan công an, Thuận tỏ ra bình tĩnh, đưa ra những chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng các chứng cứ và vật chứng thu được trong quá trình điều tra, truy xét, Thuận đã thừa nhận là người ra tay sát hại ông Nguyễn Văn Thuận.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, do không có tiền tiêu xài nên Thuận nảy sinh ý định tìm những người chạy xe ôm ở khu vực chợ Đồng Ky để giết và cướp tài sản.

Để thực hiện hành vi, sau khi mua con dao dài khoảng 20cm, đến 21h ngày 27/9, Thuận đeo khẩu trang, mang theo dao đi bộ đến khu vực chợ Đồng Ky kêu ông Nguyễn Văn Thuận chở đối tượng đến cầu Long Bình.

Đối tượng Thuận bị bắt giữ và khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Khi đến khu vực đường dẫn cầu Long Bình (thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú), thấy ít người qua lại nên Thuận giả vờ nói với ông Nguyễn Văn Thuận dừng xe để đi vệ sinh.

Khi xe vừa dừng xe, Thuận ngồi phía sau dùng dao đâm nhiều nhát vào người bị hại. Hoảng sợ, ông Văn Thuận bỏ chạy thì bị Thuận đuổi theo tiếp tục đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ.

Cùng lúc này có nhiều ánh đèn của xe lưu thông trên đường, sợ bị phát hiện nên Thuận đã bỏ chạy, chưa kịp lấy tài sản của bị hại. Trên đường tẩu thoát, Thuận vứt bỏ hung khí và cởi bỏ quần áo lúc gây án nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng công an.

Hiện vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.