Công an trắng đêm khám xét cơ sở của bà chủ hành hạ thiếu nữ, thu nhiều bì tải quần áo

Ngày 4/12, Công an TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa) đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ chủ shop quần áo Mai Hường (đóng trên đường Lê Hoàn, thuộc địa bàn phường Lam Sơn) vì liên quan đến vụ việc đánh đập, cắt áo ngực của cô gái 15 tuổi gây xôn xao dư luận.

Trước đó, từ tối 3/12, Công an TP. Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Lam Sơn và cơ quan chức năng đã có mặt tại shop quần áo Mai Hường để điều tra vụ việc.

Từ chập tối 3/12, cơ quan công an đã có mặt tại shop quần áo Mai Hường để điều tra làm rõ liên quan đến clip chủ shop này đánh đập, cắt áo ngực của một cô gái 15 tuổi.

Biết thông tin, hàng trăm người dân đổ dồn đến đứng xung quanh để theo dõi. Để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự, cảnh sát phải giăng dây phong tỏa toàn bộ shop. Bên trong lực lượng công an khẩn trương làm việc, kiểm tra hàng hóa.

"Việc điều tra, kiểm tra shop quần áo này kéo dài từ tối 3/12 đến rạng sáng 4/12. Cơ quan công an đã đưa một số quần áo, hàng hóa bên trong cửa hàng này về trụ sở để điều tra. Chủ shop quần áo này cũng đã được đưa về trụ sở Công an TP. Thanh Hóa để điều tra làm rõ vụ việc", lãnh đạo phường Lam Sơn thông tin vơi PV.

Trước đó như đã đưa tin, trong ngày 3/12 trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái khoảng 15 tuổi đang quỳ gối van xin, khóc lóc nhưng vẫn bị một người phụ nữ cầm kéo đánh vào đầu rồi dùng kéo cắt tóc, cắt áo ngực. Mặc dù cô gái quỳ rạp xuống nên nhà, liên tục khóc lóc van xin nhưng vẫn không được buông tha.

Clip được chia sẻ rất nhiều gây phẫn nộ trong dư luận và nhanh chóng được xác định vụ việc xảy ra tại shop quần áo Mai Hường đóng trên đường Lê Hoàn thuộc phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

Theo thông tin được mọi người chia sẻ thì cô gái bị bắt quỳ và bị đánh đập trên vì nghi trộm một chiếc chân váy trị giá 160 nghìn đồng và bị chủ shop phát hiện. Trong clip, cô gái này không ngừng khóc lóc van xin, hứa sẽ bồi thường nhưng vẫn bị chủ shop đánh đập và yêu cầu bồi thường 15-30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

