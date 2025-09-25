Công an TPHCM trả lời vụ Khánh Phương, Ưng Hoàng Phúc và 3 ca sĩ khác
Anh Nhàn - Trạch Dương |
Chiều 25/9, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, và Trung tá Nguyễn Khánh Hồng - Phó trưởng Phòng PA05, Công an TPHCM trả lời câu hỏi của báo chí xoay quanh sự việc nhóm Ngũ Hổ Tướng ra mắt MV ca nhạc có xuất hiện logo web đánh bạc phi pháp.
