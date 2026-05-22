Công an TP.HCM tiếp tục test ma túy 625 người

Ngày 21/5, thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị đang tập trung thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”.

Trong đó, Công an phường Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở hoạt động kinh doanh loại hình beer clup, các căn hộ, nhà cho thuê, trên địa bàn.

Qua đó, phát hiện sai phạm tại cơ sở hoạt động kinh doanh loại hình beer clup Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food - Chi nhánh SITDAT địa chỉ: 1325-1327-1329-1331 Hoàng Sa, P.Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô 96 bàn, có phát nhạc, tổng số nhân viên thời điểm kiểm tra gồm 20 Nam, 14 Nữ, số lượng khách gồm 591 người. Qua kiểm tra cơ sở chưa xuất trình hợp đồng lao động; sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Công an phường tiến hành thử test ma túy trong nước tiểu đối với 625 người bao gồm khách và nhân viên, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Trong thời gian này, Công an phường Tân Sơn Nhất nói riêng và CATP nói chung sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tác đấu tranh, xử lý vi phạm trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tội phạm ma túy; kiên quyết không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các “điểm nóng”.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, CATP kêu gọi người dân chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS, nhằm kịp thời tố giác tội phạm, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và phát huy vai trò Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.