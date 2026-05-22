Công an TP.HCM tiếp tục test ma túy 625 người

Nguyễn Phượng
|

Công an phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, tiến hành test nhanh ma túy với số lượng cực lớn.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an TP.HCM, đơn vị đang tập trung thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030”.

Trong đó, Công an phường Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở hoạt động kinh doanh loại hình beer clup, các căn hộ, nhà cho thuê, trên địa bàn.

Lực lượng công an kiểm tra đột xuất cơ sở hoạt động kinh doanh loại hình beer clup Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food

Qua đó, phát hiện sai phạm tại cơ sở hoạt động kinh doanh loại hình beer clup Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food - Chi nhánh SITDAT địa chỉ: 1325-1327-1329-1331 Hoàng Sa, P.Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh.

Cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô 96 bàn, có phát nhạc, tổng số nhân viên thời điểm kiểm tra gồm 20 Nam, 14 Nữ, số lượng khách gồm 591 người. Qua kiểm tra cơ sở chưa xuất trình hợp đồng lao động; sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Qua test nhanh 625 người, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy

Công an phường tiến hành thử test ma túy trong nước tiểu đối với 625 người bao gồm khách và nhân viên, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy.

Trong thời gian này, Công an phường Tân Sơn Nhất nói riêng và CATP nói chung sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tác đấu tranh, xử lý vi phạm trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tội phạm ma túy; kiên quyết không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các “điểm nóng”.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý, CATP kêu gọi người dân chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS, nhằm kịp thời tố giác tội phạm, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và phát huy vai trò Nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

